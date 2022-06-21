Elon Musk'ın çocuğu kim? Elon Musk'ın trans çocuğu Xavier Alexander Musk'ın hem cinsiyet hem de isim değişikliği için başvurması üzerine Elon Musk'ın çocuğu kim? Elon Musk kaç çocuğu var? Elon Musk'ın çocuğu Xavier Alexander Musk ne dedi? İşte detaylar...

ELON MUSK'IN ÇOCUKLARI

Elon Musk'ın 8 çocuğu olmuştur:

Vivian Jenna Wilson

X Æ A-Xii

Griffin Musk

Xavier Alexander Musk

Exa Dark Sideræl

Damian Musk

Kai Musk

Saxon Musk

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda trans hakları konusunda tartışmalı yasalara ve kararlara imza atan Cumhuriyetçileri destekleyeceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Elon Musk'ın trans çocuğu Xavier Alexander Musk, "Artık onunla yaşamıyorum ve biyolojik babamla herhangi bir şekilde ilişki kurmak istemiyorum" diyerek hem isim değişikliği hem de cinsiyetinin kimliğinde kadın olarak değiştirilmesi için Santa Monica'daki Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

ELON MUSK'IN ÖZEL YAŞAMI

Elon'un kız kardeşi Tosca Musk bir yönetmen. Musk Entertainment'ın kurucusudur ve çeşitli filmler çekmiştir. Musk, ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson ile tanışırken, her ikisi de Ontario Kraliçe Üniversitesi'nde öğrenciydi. 2000 yılında evlendiler ve 2008'de ayrıldılar. İlk oğulları Nevada Alexander Musk, 10 haftalıkken ani bebek ölüm sendromundan (SIDS) öldü. Daha sonra in vitro fertilizasyon yoluyla beş oğlu oldu - 2004'te ikizler, ardından 2006'da üçüzler. Beş oğlun hepsinin velayetini paylaştılar.

2008'de Musk, İngiliz aktris Talulah Riley ile çıkmaya başladı ve 2010'da çift evlendi. Ocak 2012'de Musk, Riley ile dört yıllık ilişkisini sona erdirdiğini açıkladı. Temmuz 2013'te Musk ve Riley yeniden evlendi. Aralık 2014'te Musk, Riley'den ikinci bir boşanma davası açtı; ancak eylem geri çekildi. Medya Mart 2016'da boşanma işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı, bu sefer Riley Musk'a boşanma davası açtı. Boşanma davası 2016 sonlarında sonuçlandırılmıştır.

Musk, 2016 yılında Amerikalı aktris Amber Heard ile çıkmaya başladı; ancak ikisi bir yıl sonra ayrıldı.

7 Mayıs 2018'de Musk ve Kanadalı müzisyen Grimes, çıkmaya başladıklarını açıkladı. 8 Ocak 2020'de Grimes ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Grimes 4 Mayıs 2020'de doğum yaptığını açıkladı. Musk, çocuklarına "X Æ A-12" adını verdiğini iddia etti.[86] Eylül 2021'de çeşitli nedenlerden dolayı ilişkileri bitti.

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