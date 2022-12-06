Elon Musk'ın annesi kimdir? Maye Musk kaç yaşında, nereli? Maye Mask mesleği nedir?

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın annesi Maye Musk son günlerde gündeme gelen haberler sonrasında hayatı araştırılmaya başlandı. Maye Musk'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Maye Musk'ın kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı araştırılmakta. Peki, Elon Musk'ın annesi kimdir? Elon Musk annesi Maye Musk kaç yaşında, nereli? Maye Mask mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

ELON MUSK'IN ANNESİ KİMDİR?

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın annesinin kim olduğu araştırılıyor. Ünlü milyarder Elon Musk'ın annesiGüney Afrikalı-Kanadalı model ve diyetisyen Maye Musk'tır.

MAYE MUSK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Maye Musk, 19 Nisan 1948 tarihinde dünyaya gelmiştir. Güney Afrikalı-Kanadalı model ve diyetisyendir. Ayrıca Elon, Kimbal ve Tosca Musk'ın annesi olan Maye, 50 yıl boyunca Time da dahil olmak üzere dergi kapaklarında görünen bir model olmuştur. New York Post, onun kendi kendine ün kazandığını belirterek "kendi başına bir yıldız" olarak ilan etti.