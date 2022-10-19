Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İranlı sporcu Elnaz Rekabi geliyor. Peki, Elnaz Rekabi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Elnaz Rekabi hangi branşta spor yapıyor? Elnaz Rekabi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Güney Kore'deki şampiyonada İranlı sporcu Elnaz Rekabi'nin başı açık şekilde yarışması, günlerdir dünya kamuoyunun en çok konuşulan olaylarından biriydi. Peki, Elnaz Rekabi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İranlı sporcu Elnaz Rekabi'nin hayatı ve biyografisi nedir?

ELNAZ REKABİ KİMDİR?

Elnaz Rekabi (20 Temmuz 1989, Zencan) İranlı bir dağcı.

Elnaz Rekabi doğum tarihi : 20 Temmuz 1989

Elnaz Rekabi kaç yaşında : 33 yaşında

Elnaz Rekabi nereli : İranlı

Elnaz Rekabi mesleği ne : Sporcu

2021 IFSC Dünya Tırmanma Şampiyonası'na katıldı ve kadınlar kombine etkinliğinde bronz madalya kazandı. Rekabi, IFSC Asya Tırmanma Şampiyonası'nda da bir gümüş ve iki bronz madalya ile üç kez podyuma çıktı.

2022'de 2022 IFSC Asya Tırmanma Şampiyonası'na katıldı ve burada dördüncü oldu. Özellikle, İran'ın zorunlu başörtüsü olmadan ortaya çıktı. Olay, Mahsa Amini protestoları sürerken meydana geldi. 18 Ekim 2022'de, yarışmadan iki gün sonra, Rekabi'nin kayıp olduğu bildirildi. Kaybolduğu bildirildiği gün, Instagram hesabına Rekabi'nin bir basın toplantısında her şeyi açıklayacağını ve ekip üyeleriyle birlikte İran'a geri döneceğini iddia eden bir paylaşım yapıldı. Gönderide ayrıca, başörtüsünün yanlışlıkla düştüğü ve kötü zamanlama ve beklenmedik bir rekabet çağrısı nedeniyle başörtüsü olmadan yarıştığı iddia edildi. BBC Farsça, Rekabi'nin pasaportuna ve cep telefonuna el konulduğunu ve Seul'den dönüş uçağının bir gün önce yola çıktığını bildirdi.