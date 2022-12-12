Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen son konu adeta tüyleri diken diken etti. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Merak edilenler arasında ise Elnare Kızmaz bulundu mu? Müge Anlı Elnare Kızmaz olayı ne? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

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İlgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şimdi ise Elnare Kızmaz olayı var. İddialara göre akıl sağlığında sorunlar bulunan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz, kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldı. Peki, Elnare Kızmaz bulundu mu? Müge Anlı Elnare Kızmaz olayı ne? Detaylar haberimizde.

ELNARE KIZMAZ BULUNDU MU?

Türkiye son olarak Balıkesir'deki Elnare Kızmaz olayına kilitlendi. Kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Kızmaz'ın en az 35 kişinin tecavüzüne uğradığı ve bazı erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı iddia edildi. Kızmaz'ın kocası Ahmet Kızmaz stüdyoda uzun süre telefondaki kişiye "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen son konu adeta tüyleri diken diken etti. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi.

İddialara göre akıl sağlığında sorunlar bulunan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz, kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldı. Köydeki birçok şahsın kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Programın son bölümünde 35 kişinin kadına tecavüz ettiği bilgisi paylaşıldı. Programa tanık olarak bağlanan bir kadın da Ahmet Kızmaz'ın eşini para karşılığında sattığını doğruladı. Sinirlerine hakim olamayan adam, dakikalarca küfür ederek, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.