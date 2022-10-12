Elnaaz Norouzi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İranlı oyuncu Elnaaz Norouzi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Gündeme dair protestolarıyla dikkat çeken İranlı oyuncu Elnaaz Norouzi kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Peki, Elnaaz Norouzi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elnaaz Norouzi evli mi, eşi kimdir? Elnaaz Norouzi kaç yaşında? İşte detaylar...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İranlı oyuncu Elnaaz Norouzi geliyor. Peki, Elnaaz Norouzi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi dizilerde rol aldı, evli mi, bekar mı? Elnaaz Norouzi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ELNAAZ NOROUZİ KİMDİR?

Elnaaz Norouzi 9 Temmuz 1992 doğumlu İranlı bir oyuncudur. Birçok yapımda rol alan Elnaaz Norouzi, Netflix Hindistan'ın ilk orijinal programı Sacred Games'de Zoya'yı oynuyor. Ayrıca Guru Randhawa ile Made in India'nın müzik videosunda yer aldı.

Elnaaz Norouzi doğum tarihi : 9 Temmuz 1992

Elnaaz Norouzi kaç yaşında : 30 yaşında

Elnaaz Norouzi nereli : İran

Elnaaz Norouzi mesleği ne : Oyuncu

Elnaaz Norouzi İran'ın Tahran şehrinde dünyaya geldi. Doğduktan kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Almanya'nın Hannover kentine taşındı. Kariyerine 14 yaşında Almanya'da Model olarak başlayan Elnaaz, ilk görevi Almanya'nın en büyük giyim markalarından biri olan C&A'daydı.

Berlin ve Londra Mercedes Benz Moda Haftası'nda Hugo Boss rampasında yürüdü ve ayrıca Dior & Lacoste gibi uluslararası markalar için çalıştı. 2017'de "Maan Jao Na" ile filmlerde rol aldı ve ardından bir Pencap filmi ""Khido Khundi""de rol aldı.

İranlı oyuncu Elnaaz Norouzi geçtiğimiz günlerde, Mahsa Emini protestolarına destek vermek için soyunmuştu.