Masterchef'in 15 Ekim tarihli yarışmasında şefler tarafından elmalı strudel yapılması istenildi. Peki, Elmalı strudel tarifi! Elmalı strudel nasıl yapılır? Elmalı strudel için gerekli malzemeler neler? Tarifin detayları haberimizde…

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği tarif ise elmalı strudel oldu. Peki, Elmalı strudel tarifi! Elmalı strudel nasıl yapılır? Elmalı strudel için gerekli malzemeler neler? İşte elmalı strudel tarifi:

ELMALI STRUDEL İÇİN GERKELİ MALZEMELER NELER?

Hamuru için:

350 gram elenmiş un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Hamurları yağlamak için:

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için:

4 adet orta boy kırmızı elma

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı file badem

1/2 çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

4 yemek kaşığı pudra şekeri

ELMALI STRUDEL NASIL YAPILIR?