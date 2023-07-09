Elmalı güreşleri ne zaman 2023? Tarihi Elmalı güreşleri ne zaman yapılacak? Antalya Elmalı güreşleri tarihi!

671. Tarihi Antalya Elmalı güreşleri ne zaman 2023? merak ediliyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tamamlanmasının ardından gözler Tarihi Elmalı güreşlerine çevrildi. Peki, Elmalı güreşleri ne zaman 2023? Tarihi Elmalı güreşleri ne zaman yapılacak?

671. Tarihi Antalya Elmalı güreşleri tarihi birçok sporsever tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Elmalı güreşleri ne zaman 2023? Tarihi Elmalı güreşleri ne zaman yapılacak? İşte birçok kişi tarafından merak edilen ve arama motorları üzerinde Elmalı güreşleri ne zaman 2023? Sorusu ile araştırılan Antalya Elmalı güreşleri tarihi!

ELMALI GÜREŞLERİ NE ZAMAN 2023?

671. Tarihi Antalya Elmalı güreşleri 29 Ağustos Salı günü başlayacak ve 02 Eylül Cumartesi günü son bulacak. Antalya - Elmalı'da gerçekleştirilecek olan etkinlik, Recep Gürbüz Güreş Sahasında yapılacak. Etkinliğin hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban (d. 3 Eylül 1987, Akçay, Elmalı), Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında şampiyon oldu.