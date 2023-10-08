Elmalı'da lastik tamiri yapan otomobile çarpma: 2 yaralı
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde, lastik tamiri yapılan otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan 2 kişi Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, lastik tamiri yapılan otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Karamık Mahallesi'nde, M.Y'nin kullandığı 07 TDD 32 plakalı otomobil, lastik tamiri için yol kenarına çekilen 07 YC 393 otomobile çarptı.
Kazada lastik tamiri için otomobilden indikleri belirtilen sürücü İ.Y. ile yanında bulunan İ.Ç. yaralandı.
Hafif yaralanan 2 kişi Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil