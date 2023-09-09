Elmalı Belediyesi hangi partiden? Elmalı Belediye Başkanı kim, hangi partiden?
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ELMALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?
Elmalı Belediye Başkanlığı görevini Halil Öztürk yapmaktadır.
HALİL ÖZTÜRK KİMDİR?
1973 Yılında Elmalı'da doğan Halil Öztürk, ilk ve orta öğrenimini Elmalı'da tamamlamıştır.
1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım'da iş hayatına atılan Öztürk 2003 yılında başladığı siyasi hayatına 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
Tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den Elmalı Belediye Başkanı seçilen Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.