Elmalı Belediyesi hangi partiden? Elmalı Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Elmalı Belediyesi hangi partiden? Elmalı Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Elmalı Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Elmalı Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...