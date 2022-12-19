Elkızı nedir, ne demek? Elkızı nasıl yazılır? TDK'ya göre Elkızı bitişik mi ayrı mı yazılır? El kızı ayrı mı yazılıyor?
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Yeni başlayan Elkızı dizisinde izleyiciler ilk olarak Elkızı nedir, ne demek? Elkızı nasıl yazılır? TDK'ya göre Elkızı bitişik mi ayrı mı yazılır? El kızı ayrı mı yazılıyor? merak etti. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Elkızı nasıl yazılıyor? Elkızı nedir, ne demek? İşte cevabı...
Elkızı nedir? Elkızı ne demek? Elkızı nasıl yazılır? Elkızı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır? Elkızı birleşik mi yazılıyor?
TDK'YA GÖRE ELKIZI NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre Elkızı 'Gelin' 'Kadın, eş' anlamlarına gelmektedir.
Tdk'ya göre elkızı 1. anlamı : Gelin
Tdk'ya göre elkızı 2. anlamı : Kadın, eş
ELKIZI AYRI MI YAZILIR BİRLEŞİK Mİ?
Tdk'nın resmi web sitesine göre elkızı kelimesi birleşik yazılmaktadır. Normalde ayrı gibi yazıldığı düşünülüyor fakat kelime TDK'ya gör bitişik yazılmaktadır. Eğer sınavlarda karşımıza çıkarsa doğru yazılışı birleşik olanıdır.
Elkızı doğru yazılışı : Elkızı
Elkızı hatalı yazılışı : El kızı