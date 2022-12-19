Elkızı nedir, ne demek? Elkızı nasıl yazılır? TDK'ya göre Elkızı bitişik mi ayrı mı yazılır? El kızı ayrı mı yazılıyor?

Yeni başlayan Elkızı dizisinde izleyiciler ilk olarak Elkızı nedir, ne demek? Elkızı nasıl yazılır? TDK'ya göre Elkızı bitişik mi ayrı mı yazılır? El kızı ayrı mı yazılıyor? merak etti. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre Elkızı nasıl yazılıyor? Elkızı nedir, ne demek? İşte cevabı...