Elite 5. sezon ne zaman? Elite 5. sezon gelecek mi?

Elite 5. sezon ne zaman? Netflix'te yayınlanan ve ilk 4 sezonda büyük beğeni toplayan Elite dizisinin 5. sezonu çıkacak mı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Elite, Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından Netflix için oluşturulan bir İspanyol gerilim, gençlik drama dizisidir. Peki, Elite 5. sezon ne zaman çıkacak? Elite 5. sezon gelecek mi? Elite 5. sezon olacak mı? İşte detaylar...

ELİTE 5. SEZON NE ZAMAN?

Elite dizisi, Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından Netflix için oluşturulan bir İspanyol gerilim, gençlik drama dizisidir. Dizi, kurgusal elit bir ortaokul olan Las Encinas'ta geçiyor ve bursla okula kayıtlı üç işçi sınıfı genç öğrencisi ve varlıklı sınıf arkadaşları arasındaki ilişkiler etrafında dönüyor. Netflix'te yayınlanan ve ilk 4 sezonda büyük beğeni toplayan Elite dizisinin 5. sezonu çıkacak mı merakla beklenmeye başlandı. Elite dizisi 5. sezonu Netflix tarafından 8 Nisan'da çıkacağı duyuruldu.

ELİTE BÖLÜMLERİ VE KONUSU

İspanya'da işçi sınıfından üç genç seçkin bir okula girdiklerinde, zengin öğrencilerle aralarındaki uçurum en kötü trajedilere yol açar.

ELİTE 1. SEZON

Elite 1. Bölümü: Bir lisenin çöküşünden sonra, bir inşaatçı prestijli bir özel okulda üç genç kurbanın çalışmaları için ödeme yapmayı teklif ederek imajını geri kazanmaya çalışır.

Bir lisenin çöküşünden sonra, bir inşaatçı prestijli bir özel okulda üç genç kurbanın çalışmaları için ödeme yapmayı teklif ederek imajını geri kazanmaya çalışır. Elite 2. Bölümü: Marina ve Samuel birlikte bir proje üzerinde çalışırken bağ kurar, Guzmán Nadia'yı baştan çıkarmaya çalışır ve Christian bir vahiyden sonra şokta kalır.

Marina ve Samuel birlikte bir proje üzerinde çalışırken bağ kurar, Guzmán Nadia'yı baştan çıkarmaya çalışır ve Christian bir vahiyden sonra şokta kalır. Elite 3. Bölümü: Samuel'in partisinde Nano, Marina ile flört ederken, yumruk konukların kafalarına gider. Nadia, Guzmán hakkında öğrendikleri karşısında şaşkına döner.

Samuel'in partisinde Nano, Marina ile flört ederken, yumruk konukların kafalarına gider. Nadia, Guzmán hakkında öğrendikleri karşısında şaşkına döner. Elite 4. Bölümü: Guzmán kendini kurtarmaya çalışır. Polo ve Christian bir galada yakınlaşır. Lu öğretmenine rüşvet verir. Nano borçlarını ödemek için tuhaf bir görev üstlenmelidir.

Guzmán kendini kurtarmaya çalışır. Polo ve Christian bir galada yakınlaşır. Lu öğretmenine rüşvet verir. Nano borçlarını ödemek için tuhaf bir görev üstlenmelidir. Elite 5. Bölümü: Marina, Nano'ya borçlarını ödemesi için bir çözüm sunar. Lu, kasıtlı olarak Nadia'ya bir sır verir. Omar, Ander'in arkadaşlarına onlardan bahsettiğini keşfeder.

Marina, Nano'ya borçlarını ödemesi için bir çözüm sunar. Lu, kasıtlı olarak Nadia'ya bir sır verir. Omar, Ander'in arkadaşlarına onlardan bahsettiğini keşfeder. Elite 6. Bölümü: Nano şaşırtıcı bir keşifte bulunur, hamileliğin duyurulması soruları gündeme getirir ve Christian'a ünlü olmak için bir anlaşma teklif edilir.

Nano şaşırtıcı bir keşifte bulunur, hamileliğin duyurulması soruları gündeme getirir ve Christian'a ünlü olmak için bir anlaşma teklif edilir. Elite 7. Bölümü: Carla, Marina'nın hırsızlığa karıştığından şüphelenir. Ömer'in babası oğlu için planlar yapar. Guzman, kız kardeşinin sırrını öğrendikten sonra intikam sözü verir.

Carla, Marina'nın hırsızlığa karıştığından şüphelenir. Ömer'in babası oğlu için planlar yapar. Guzman, kız kardeşinin sırrını öğrendikten sonra intikam sözü verir. Elite 8. Bölümü: Cinayetten önceki son anlar ortaya çıkıyor. Christian zor bir karar verir. Polis bir şüpheliyi tutuklar. Guzman teselli edilemez.

ELİTE 2. SEZON

Elite 1. Bölümü: Yeni öğrenciler Las Encinas'a girerken Guzmán kız kardeşinin yasını tutmaya devam eder ve Christian'ın sırrı ona işkence eder. Sonra bir öğrenci kaybolur...

Yeni öğrenciler Las Encinas'a girerken Guzmán kız kardeşinin yasını tutmaya devam eder ve Christian'ın sırrı ona işkence eder. Sonra bir öğrenci kaybolur... Elite 2. Bölümü: Marina'nın ölümünü çözmeye kararlı olan Samuel, Carla'yı baştan çıkarmaya çalışır. Sosyal medya gurusu ve Lu'nun yeni kız arkadaşı Cayetana bir parti verir.

Marina'nın ölümünü çözmeye kararlı olan Samuel, Carla'yı baştan çıkarmaya çalışır. Sosyal medya gurusu ve Lu'nun yeni kız arkadaşı Cayetana bir parti verir. Elite 3. Bölümü: Polo, Ander'e güveniyor. Nadia, Guzmán'ı çok fazla içmekten ve uyuşturucu kullanmaktan alıkoymak için hayal gücünü kullanır. Rebeka'nın annesi Samuel'e bir iş teklif eder.

Polo, Ander'e güveniyor. Nadia, Guzmán'ı çok fazla içmekten ve uyuşturucu kullanmaktan alıkoymak için hayal gücünü kullanır. Rebeka'nın annesi Samuel'e bir iş teklif eder. Elite 4. Bölümü: Polo baskı ve suçluluk duygusuna kapılır. Cayetana'nın annesi bir sırrı ifşa etmekle tehdit eder. Ander ve Guzmán ortaklarıyla tartışır.

Polo baskı ve suçluluk duygusuna kapılır. Cayetana'nın annesi bir sırrı ifşa etmekle tehdit eder. Ander ve Guzmán ortaklarıyla tartışır. Elite 5. Bölümü: Rebeka bildiklerini Cayetana'ya eziyet etmek için kullanır. Cadılar Bayramı partisi yanlış gidiyor. Samuel şok edici bir sahneye tanık olur.

Rebeka bildiklerini Cayetana'ya eziyet etmek için kullanır. Cadılar Bayramı partisi yanlış gidiyor. Samuel şok edici bir sahneye tanık olur. Elite 6. Bölümü: Lu, Nadia'ya şantaj yapar ve Samuel, Carla'yı duvara iter. Guzman, yoldaşının ortadan kaybolmasıyla ilgili bir sorguya girer.

Lu, Nadia'ya şantaj yapar ve Samuel, Carla'yı duvara iter. Guzman, yoldaşının ortadan kaybolmasıyla ilgili bir sorguya girer. Elite 7. Bölümü: Cayetana'nın bir yardım galası düzenlemesine yardım ederken Lu, büyük bir sürprizle karşılaşır. Omar, Samuel'in kaderi hakkında endişelenir. Ander'in davranışı Guzmán'ı şaşırtıyor.

Cayetana'nın bir yardım galası düzenlemesine yardım ederken Lu, büyük bir sürprizle karşılaşır. Omar, Samuel'in kaderi hakkında endişelenir. Ander'in davranışı Guzmán'ı şaşırtıyor. Elite 8. Bölümü: Diller çözülünce ve Samuel'in ortadan kaybolmasının koşulları ortaya çıkınca korkunç gerçekler ve karanlık sırlar gün yüzüne çıkar.

ELİTE 3. SEZON

Elite 1. Bölümü: Carla, bir öğrencinin ölümünden sonra sorguya alınır. Geçmişte: Carla mahkemede Polo ile yüzleşir, Ander'in bir sağlık sorunu vardır ve Nadia biriyle tanışır.

Carla, bir öğrencinin ölümünden sonra sorguya alınır. Geçmişte: Carla mahkemede Polo ile yüzleşir, Ander'in bir sağlık sorunu vardır ve Nadia biriyle tanışır. Elite 2. Bölümü: Guzmán bunu telafi ediyor gibi görünüyor. Nadia, Lu'yu kendisiyle aynı bursa başvurmaktan vazgeçirmesi için tehdit eder. Ander ona yakın olanlara güvenir.

Guzmán bunu telafi ediyor gibi görünüyor. Nadia, Lu'yu kendisiyle aynı bursa başvurmaktan vazgeçirmesi için tehdit eder. Ander ona yakın olanlara güvenir. Elite 3. Bölümü: Polo okulda zorbalığa uğrar. Rebeka ile ilişkisi güçlendikçe, Samuel polisin teklifini değerlendirir. Ander tedavisi yüzünden acı çekiyor.

Polo okulda zorbalığa uğrar. Rebeka ile ilişkisi güçlendikçe, Samuel polisin teklifini değerlendirir. Ander tedavisi yüzünden acı çekiyor. Elite 4. Bölümü: Guzmán, Nadia'nın babasına meydan okur. Sevgililer Günü için Lu, özgünlüğü ilk adımları teşvik eden bir parti düzenler. Rebeka kazançlı bir karar vermekte tereddüt eder.

Guzmán, Nadia'nın babasına meydan okur. Sevgililer Günü için Lu, özgünlüğü ilk adımları teşvik eden bir parti düzenler. Rebeka kazançlı bir karar vermekte tereddüt eder. Elite 5. Bölümü: Rebeka, ona bir tuzak kurarak haini belirlemeye çalışır. Kulüpte bir elektrik kesintisi gecesi birkaç şok edici durumu ortaya çıkarır.

Rebeka, ona bir tuzak kurarak haini belirlemeye çalışır. Kulüpte bir elektrik kesintisi gecesi birkaç şok edici durumu ortaya çıkarır. Elite 6. Bölümü: Columbia bursu kazananının adı açıklandı. Nadia önemli bir karar verir. Samuel, başını Valerio ile belaya sokan Carla için endişelenir.

Columbia bursu kazananının adı açıklandı. Nadia önemli bir karar verir. Samuel, başını Valerio ile belaya sokan Carla için endişelenir. Elite 7. Bölümü: Mezuniyet yaklaştıkça, bazı öğrencilerin geleceği belirsizliğini koruyor. Polo, kararlarını yeniden gözden geçirmeleri için annelerine yalvarır.

Mezuniyet yaklaştıkça, bazı öğrencilerin geleceği belirsizliğini koruyor. Polo, kararlarını yeniden gözden geçirmeleri için annelerine yalvarır. Elite 8. Bölümü: Peki cinayet gecesi gerçekte ne oldu? Müfettişler, dilleri beklentilerin ötesinde gevşemiş birkaç görgü tanığını sorgular.

ELİTE 4. SEZON

Elite 1. Bölümü: Las Encinas, sert bir müdürü ve üç yeni öğrenciyi memnuniyetle karşılarken, Omar ve Samuel, sonuçlarını iyileştirmek için arkadaşlarının yardımına güvenebilirler.

Las Encinas, sert bir müdürü ve üç yeni öğrenciyi memnuniyetle karşılarken, Omar ve Samuel, sonuçlarını iyileştirmek için arkadaşlarının yardımına güvenebilirler. Elite 2. Bölümü: Prens Phillip'in ziyareti okulu güvenliği sıkılaştırmaya zorlayarak tartışmalara yol açar. Samuel ve Omar'ın "havlu partisi" yeni ilişkilere yol açar.

Prens Phillip'in ziyareti okulu güvenliği sıkılaştırmaya zorlayarak tartışmalara yol açar. Samuel ve Omar'ın "havlu partisi" yeni ilişkilere yol açar. Elite 3. Bölümü: Prens Phillippe'in ünlü Balosu bir ihanet yarışmasına dönüşür, Guzmán ve Samuel arasındaki kıskançlık tırmanır ve Patrick tansiyonu yükseltir.

Prens Phillippe'in ünlü Balosu bir ihanet yarışmasına dönüşür, Guzmán ve Samuel arasındaki kıskançlık tırmanır ve Patrick tansiyonu yükseltir. Elite 4. Bölümü: Mencía'nın tuhaf tavrı Rebe'yi incitir. Bu arada Benjamin, Samuel'e münazara ekibine katılmasını teklif eder, bu Ari'yi çok üzer.

Mencía'nın tuhaf tavrı Rebe'yi incitir. Bu arada Benjamin, Samuel'e münazara ekibine katılmasını teklif eder, bu Ari'yi çok üzer. Elite 5. Bölümü: Ari ve Samuel, büyük önem taşıyan bir kamusal tartışmada karşı karşıya gelirken, Omar, Ander ile yaptığı konuşmanın ardından şoku atlatmaya çalışır.

Ari ve Samuel, büyük önem taşıyan bir kamusal tartışmada karşı karşıya gelirken, Omar, Ander ile yaptığı konuşmanın ardından şoku atlatmaya çalışır. Elite 6. Bölümü: Phillippe, arkadaşlarının onu Ambar Lucid'i görmek için kullanacaklarından korkar ve Rebe, Mencía'ya Armando'nun sunduğu yardımla ilgili şüphelerini anlatır.

Phillippe, arkadaşlarının onu Ambar Lucid'i görmek için kullanacaklarından korkar ve Rebe, Mencía'ya Armando'nun sunduğu yardımla ilgili şüphelerini anlatır. Elite 7. Bölümü: Guzmán bir randevu planlarken Samuel, Ari'den kararını vermesini ister, Cayetana şok edici bir keşifte bulunur ve Mencía kendini duvara karşı bulur.

Guzmán bir randevu planlarken Samuel, Ari'den kararını vermesini ister, Cayetana şok edici bir keşifte bulunur ve Mencía kendini duvara karşı bulur. Elite 8. Bölümü: Ari'nin saldırısının detayları ortaya çıkar, ancak Las Encinas'ın öğrencileri bir kez daha görünüşlerin aldanamayacağını kanıtlar.

ELİTE KONUSU

Okullarının çökmesinden sonra, üç işçi sınıfı arkadaş Samuel, Nadia ve Christian'a İspanya'nın en seçkin özel okulu olan Las Encinas tarafından burs verilir. Burslar, okulun çöküşü için hatalı olan inşaat şirketi tarafından desteklenmektedir. Üç arkadaş başlangıçta zengin öğrenciler tarafından dışlanmıştır. Okul yılı ilerledikçe hayatları, yaşam tarzları, kızgınlık ve kıskançlık çatışması içinde geçmiştir. Polis sorgularının bir dizi ileri görüşlü sahnesiyle, izleyicilere karakterlerin Marina'nın cinayetine yol açan ilişkilerinin hikâyeleri gösteriliyor.



ELİTE OYUNCULARI

María Pedraza

Itzan Escamilla

Miguel Bernardeau

Ester Expósito

Danna Paola

Miguel Herrán

Jaime Lorente

Álvaro Rico

Arón Piper

Mina El Hammani

Omar Ayuso

Jorge López

Claudia Salas

Georgina Amorós

Sergio Momo

Leïti Sène

Manu Ríos

Carla Díaz

Pol Granch

Martina Cariddi

Valentina Zenere

André Lamoglia

Adam Nourou

ELİTE 5. SEZON FRAGMANI

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