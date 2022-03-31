Elite 5. sezon ne zaman? Elite 5. sezon gelecek mi?
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Netflix'te yayınlanan ve ilk 4 sezonda büyük beğeni toplayan Elite dizisinin 5. sezonu çıkacak mı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Elite, Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından Netflix için oluşturulan bir İspanyol gerilim, gençlik drama dizisidir. Peki, Elite 5. sezon ne zaman çıkacak? Elite 5. sezon gelecek mi? Elite 5. sezon olacak mı?
Elite 5. sezon ne zaman? Netflix'te yayınlanan ve ilk 4 sezonda büyük beğeni toplayan Elite dizisinin 5. sezonu çıkacak mı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Elite, Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından Netflix için oluşturulan bir İspanyol gerilim, gençlik drama dizisidir. Peki, Elite 5. sezon ne zaman çıkacak? Elite 5. sezon gelecek mi? Elite 5. sezon olacak mı? İşte detaylar...
Elite dizisi, Carlos Montero ve Darío Madrona tarafından Netflix için oluşturulan bir İspanyol gerilim, gençlik drama dizisidir. Dizi, kurgusal elit bir ortaokul olan Las Encinas'ta geçiyor ve bursla okula kayıtlı üç işçi sınıfı genç öğrencisi ve varlıklı sınıf arkadaşları arasındaki ilişkiler etrafında dönüyor. Netflix'te yayınlanan ve ilk 4 sezonda büyük beğeni toplayan Elite dizisinin 5. sezonu çıkacak mı merakla beklenmeye başlandı. Elite dizisi 5. sezonu Netflix tarafından 8 Nisan'da çıkacağı duyuruldu.
İspanya'da işçi sınıfından üç genç seçkin bir okula girdiklerinde, zengin öğrencilerle aralarındaki uçurum en kötü trajedilere yol açar.
ELİTE 1. SEZON
- Elite 1. Bölümü: Bir lisenin çöküşünden sonra, bir inşaatçı prestijli bir özel okulda üç genç kurbanın çalışmaları için ödeme yapmayı teklif ederek imajını geri kazanmaya çalışır.
- Elite 2. Bölümü: Marina ve Samuel birlikte bir proje üzerinde çalışırken bağ kurar, Guzmán Nadia'yı baştan çıkarmaya çalışır ve Christian bir vahiyden sonra şokta kalır.
- Elite 3. Bölümü: Samuel'in partisinde Nano, Marina ile flört ederken, yumruk konukların kafalarına gider. Nadia, Guzmán hakkında öğrendikleri karşısında şaşkına döner.
- Elite 4. Bölümü: Guzmán kendini kurtarmaya çalışır. Polo ve Christian bir galada yakınlaşır. Lu öğretmenine rüşvet verir. Nano borçlarını ödemek için tuhaf bir görev üstlenmelidir.
- Elite 5. Bölümü: Marina, Nano'ya borçlarını ödemesi için bir çözüm sunar. Lu, kasıtlı olarak Nadia'ya bir sır verir. Omar, Ander'in arkadaşlarına onlardan bahsettiğini keşfeder.
- Elite 6. Bölümü: Nano şaşırtıcı bir keşifte bulunur, hamileliğin duyurulması soruları gündeme getirir ve Christian'a ünlü olmak için bir anlaşma teklif edilir.
- Elite 7. Bölümü: Carla, Marina'nın hırsızlığa karıştığından şüphelenir. Ömer'in babası oğlu için planlar yapar. Guzman, kız kardeşinin sırrını öğrendikten sonra intikam sözü verir.
- Elite 8. Bölümü: Cinayetten önceki son anlar ortaya çıkıyor. Christian zor bir karar verir. Polis bir şüpheliyi tutuklar. Guzman teselli edilemez.
ELİTE 2. SEZON
- Elite 1. Bölümü: Yeni öğrenciler Las Encinas'a girerken Guzmán kız kardeşinin yasını tutmaya devam eder ve Christian'ın sırrı ona işkence eder. Sonra bir öğrenci kaybolur...
- Elite 2. Bölümü: Marina'nın ölümünü çözmeye kararlı olan Samuel, Carla'yı baştan çıkarmaya çalışır. Sosyal medya gurusu ve Lu'nun yeni kız arkadaşı Cayetana bir parti verir.
- Elite 3. Bölümü: Polo, Ander'e güveniyor. Nadia, Guzmán'ı çok fazla içmekten ve uyuşturucu kullanmaktan alıkoymak için hayal gücünü kullanır. Rebeka'nın annesi Samuel'e bir iş teklif eder.
- Elite 4. Bölümü: Polo baskı ve suçluluk duygusuna kapılır. Cayetana'nın annesi bir sırrı ifşa etmekle tehdit eder. Ander ve Guzmán ortaklarıyla tartışır.
- Elite 5. Bölümü: Rebeka bildiklerini Cayetana'ya eziyet etmek için kullanır. Cadılar Bayramı partisi yanlış gidiyor. Samuel şok edici bir sahneye tanık olur.
- Elite 6. Bölümü: Lu, Nadia'ya şantaj yapar ve Samuel, Carla'yı duvara iter. Guzman, yoldaşının ortadan kaybolmasıyla ilgili bir sorguya girer.
- Elite 7. Bölümü: Cayetana'nın bir yardım galası düzenlemesine yardım ederken Lu, büyük bir sürprizle karşılaşır. Omar, Samuel'in kaderi hakkında endişelenir. Ander'in davranışı Guzmán'ı şaşırtıyor.
- Elite 8. Bölümü: Diller çözülünce ve Samuel'in ortadan kaybolmasının koşulları ortaya çıkınca korkunç gerçekler ve karanlık sırlar gün yüzüne çıkar.
ELİTE 3. SEZON
- Elite 1. Bölümü: Carla, bir öğrencinin ölümünden sonra sorguya alınır. Geçmişte: Carla mahkemede Polo ile yüzleşir, Ander'in bir sağlık sorunu vardır ve Nadia biriyle tanışır.
- Elite 2. Bölümü: Guzmán bunu telafi ediyor gibi görünüyor. Nadia, Lu'yu kendisiyle aynı bursa başvurmaktan vazgeçirmesi için tehdit eder. Ander ona yakın olanlara güvenir.
- Elite 3. Bölümü: Polo okulda zorbalığa uğrar. Rebeka ile ilişkisi güçlendikçe, Samuel polisin teklifini değerlendirir. Ander tedavisi yüzünden acı çekiyor.
- Elite 4. Bölümü: Guzmán, Nadia'nın babasına meydan okur. Sevgililer Günü için Lu, özgünlüğü ilk adımları teşvik eden bir parti düzenler. Rebeka kazançlı bir karar vermekte tereddüt eder.
- Elite 5. Bölümü: Rebeka, ona bir tuzak kurarak haini belirlemeye çalışır. Kulüpte bir elektrik kesintisi gecesi birkaç şok edici durumu ortaya çıkarır.
- Elite 6. Bölümü: Columbia bursu kazananının adı açıklandı. Nadia önemli bir karar verir. Samuel, başını Valerio ile belaya sokan Carla için endişelenir.
- Elite 7. Bölümü: Mezuniyet yaklaştıkça, bazı öğrencilerin geleceği belirsizliğini koruyor. Polo, kararlarını yeniden gözden geçirmeleri için annelerine yalvarır.
- Elite 8. Bölümü: Peki cinayet gecesi gerçekte ne oldu? Müfettişler, dilleri beklentilerin ötesinde gevşemiş birkaç görgü tanığını sorgular.
ELİTE 4. SEZON
- Elite 1. Bölümü: Las Encinas, sert bir müdürü ve üç yeni öğrenciyi memnuniyetle karşılarken, Omar ve Samuel, sonuçlarını iyileştirmek için arkadaşlarının yardımına güvenebilirler.
- Elite 2. Bölümü: Prens Phillip'in ziyareti okulu güvenliği sıkılaştırmaya zorlayarak tartışmalara yol açar. Samuel ve Omar'ın "havlu partisi" yeni ilişkilere yol açar.
- Elite 3. Bölümü: Prens Phillippe'in ünlü Balosu bir ihanet yarışmasına dönüşür, Guzmán ve Samuel arasındaki kıskançlık tırmanır ve Patrick tansiyonu yükseltir.
- Elite 4. Bölümü: Mencía'nın tuhaf tavrı Rebe'yi incitir. Bu arada Benjamin, Samuel'e münazara ekibine katılmasını teklif eder, bu Ari'yi çok üzer.
- Elite 5. Bölümü: Ari ve Samuel, büyük önem taşıyan bir kamusal tartışmada karşı karşıya gelirken, Omar, Ander ile yaptığı konuşmanın ardından şoku atlatmaya çalışır.
- Elite 6. Bölümü: Phillippe, arkadaşlarının onu Ambar Lucid'i görmek için kullanacaklarından korkar ve Rebe, Mencía'ya Armando'nun sunduğu yardımla ilgili şüphelerini anlatır.
- Elite 7. Bölümü: Guzmán bir randevu planlarken Samuel, Ari'den kararını vermesini ister, Cayetana şok edici bir keşifte bulunur ve Mencía kendini duvara karşı bulur.
- Elite 8. Bölümü: Ari'nin saldırısının detayları ortaya çıkar, ancak Las Encinas'ın öğrencileri bir kez daha görünüşlerin aldanamayacağını kanıtlar.
- María Pedraza
- Itzan Escamilla
- Miguel Bernardeau
- Ester Expósito
- Danna Paola
- Miguel Herrán
- Jaime Lorente
- Álvaro Rico
- Arón Piper
- Mina El Hammani
- Omar Ayuso
- Jorge López
- Claudia Salas
- Georgina Amorós
- Sergio Momo
- Leïti Sène
- Manu Ríos
- Carla Díaz
- Pol Granch
- Martina Cariddi
- Valentina Zenere
- André Lamoglia
- Adam Nourou