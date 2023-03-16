Elisabeth Borne kimdir? Elisabeth Borne kaç yaşında, nereli? Elisabeth Borne hayatı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Başbakanını belirledi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Elisabeth Borne'un Başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Merak edilenler arasında ise Elisabeth Borne kimdir? Elisabeth Borne kaç yaşında, nereli? soruları yer aldı. İşte Elisabeth Borne hayatı!

ELİSABETH BORNE KİMDİR?

Élisabeth Borne (d. 18 Nisan 1961, Paris) Fransız bürokrat, bakan.

École Polytechnique, École nationale des ponts et chaussées (Ulusal Yollar ve Köprüler Okulu) ve Collège des Ingénieurs (Mühendislik Koleji) mezunudur. 1987'de mesleki kariyerine başlamıştır. 1990'ların başında milli eğitim bakanları Lionel Jospin ve Jack Lang'ın danışmanlığını yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında Başbakan Lionel Jospin'in teknik danışmanı, 1999-2002 yıllarında ise Başbakan Lionel Jospin'in ulaştırma, şehircilik ve konuttan sorumlu danışmanı olmuştur. 2002-2007 yıllarında Ulusal Demiryolları'nda strateji müdürlüğü yapmış, 2007-2008 yıllarında Eiffage şirketinde görev almış, 2008-2013 yıllarında Paris belediyesi şehircilik genel müdürü olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında Poitou-Charentes bölge valisi ve Vienne valisi olmuş, Nisan 2014'te Ségolène Royal'in çevre bakanı olmasıyla beraber kabine direktörü olarak atanmış ve bir yıl sonra Paris Ulaştırma İdaresi (RATP) başkan-genel müdürü olarak atanmıştır. Boşanmış olup bir erkek çocuk annesidir. 17 Mayıs 2017 tarihinde Ulaştırma Bakanı olmuştur ayrıca bu bakanlığa ek olarak 16 Temmuz 2019 tarihinde Dayanışmacı ve Ekolojik Geçiş Bakanı olarak atanmıştır. 6 Temmuz 2020 tarihinde ise Çalışma Bakanı olmuş ve 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Başbakandır.

Özel hayatı

Borne Mart 2021'de COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve oksijen verilmiştir.

Borne, 30 Haziran 1989 tarihinde öğretim görevlisi ve aynı zamanda mühendis olan Olivier Allix ile evlendi ve bu evlilikten Nathan adında bir oğlu oldu. Çift o zamandan beri boşanmıştır.