Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ismi Kuran'da geçiyor mu? TDK'ya göre Elisa anlamı nedir? Elisa ne demek, hangi dilde?
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Anlamı merak edilen isimlerin başında Elisa geliyor. İsmi Elisa olanlar ise Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ne demek? Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Elisa anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Elisa ismi manası nedir? Elisa ne anlama geliyor? Elisa ne demektir? Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Elisa ismi takabilir miyiz? Elisa ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Elisa isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Elisa isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Elisa ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Elisa ismini vermek isteyenler Elisa'in anlamını merak ediyor. Elisa ismi nedir? Elisa ismi ne demektir? Elisa ne anlama geliyor? Elisa ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Elisa ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Elisa isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Elisa ismi hem İbranice hem de Arapça kökenli bir isimdir. Elisa isminin anlamı cennet kapısında bekleyen melek demektir. Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmese de dini bir isimdir. Elisa ismi Hz. Zekeriya (a.s.) 'ın eşinin ismidir. Bu isim en çok cennet kapısında bekleyen melek anlamında kullanılıyor. Bunun yanı sıra Elisa'nın bir diğer anlamı Allah (c.c.) 'ın sözü ve yemini şeklinde bilinmektedir.
Elisa isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Enerjik ve sanatsal yapıya sahip olan kişi.
- - Hassas ve kırılgan ruha sahip
- - Çok mantıklı düşünen kişi
- - Algı seviyesi çok üstün
Elisa ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 5-10 bin arasında Elisa isminde kişi vardır.
Elisa kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Elisa ismi Arapça ve İbranice kökenlidir.
Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Fakat Kur'an'da geçmese de çocuklara Elisa ismi takılabilir.
TDK'ya göre Elisa kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Elisa kelimesi yer almıyor.