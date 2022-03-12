Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ismi Kuran'da geçiyor mu? TDK'ya göre Elisa anlamı nedir? Elisa ne demek, hangi dilde?

Elisa isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Elisa isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Elisa ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Elisa ismini vermek isteyenler Elisa'in anlamını merak ediyor. Elisa ismi nedir? Elisa ismi ne demektir? Elisa ne anlama geliyor? Elisa ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Elisa ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

ELİSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elisa isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Elisa ismi hem İbranice hem de Arapça kökenli bir isimdir. Elisa isminin anlamı cennet kapısında bekleyen melek demektir. Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmese de dini bir isimdir. Elisa ismi Hz. Zekeriya (a.s.) 'ın eşinin ismidir. Bu isim en çok cennet kapısında bekleyen melek anlamında kullanılıyor. Bunun yanı sıra Elisa'nın bir diğer anlamı Allah (c.c.) 'ın sözü ve yemini şeklinde bilinmektedir.

ELİSA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Elisa isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Enerjik ve sanatsal yapıya sahip olan kişi.

- Hassas ve kırılgan ruha sahip

- Çok mantıklı düşünen kişi

- Algı seviyesi çok üstün

Elisa ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ELİSA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 5-10 bin arasında Elisa isminde kişi vardır.

ELİSA KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Elisa kız çocuklarına takılan bir isimdir.

ELİSA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? ELİSA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Elisa ismi Arapça ve İbranice kökenlidir.

ELİSA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Fakat Kur'an'da geçmese de çocuklara Elisa ismi takılabilir.

ELİSA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

TDK'ya göre Elisa kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Elisa kelimesi yer almıyor.

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