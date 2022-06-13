Eliminen dayı kim? Eliminen dayı hangi film repliği?

Eliminen dayı hangi film repliği? Bir sinema filmindeki eliminen dayı eliminen repliği sosyal medyada gündem oldu. Eliminen dayı eliminen hangi film repliği? Eliminen ne demek? Eliminen dayı kim merak ediliyor. İşte detaylar...

ELİMİNEN DAYI HANGİ FİLM REPLİĞİ?

Kolpaçino filminin bir sahnesinde eliminen dayı eliminen repliği yer almaktadır. Sosyal medyada da gündem olan bu repliği söyleyen kişi Kamil karakterini canlandıran Ömer Kurt'tur.

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