Elifnur Yamak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elifnur Yamak'ın hayatı

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ELİFNUR YAMAK KİMDİR?



1997 yılında Zonguldak'ta doğdu. Daha sonra ailesi ile birlikte Bursa'da yaşamaya başladı. 23 Nisan İlköğretim Okuluna giderek ilk ve orta öğretimini burada tamamladı. Lise öğrenimini yatılı okuyarak Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı ve alanında derece yaparak mezun oldu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak lisans eğitimini burada tamamladı. Üniversite hayatı boyunca aktif ve sosyal bir hayatın içerisinde olarak çeşitli dernek ve öğrenci kulüplerinde yöneteci olarak görev yaptı. Lisans eğitimi süresince çeşitli eğitimlere ve projelere katılım sağlayarak Gayrimenkul Hukuku Sertifikası, Arabuluculuk ve Tahkim Sertifikası, Hukuk İngilizcesi Eğitimi ve Mülteci Hukuku Sertifikası aldı. Stajının bir bölümünü İstanbul'da yaptıktan sonra Bursa'ya gelerek İdeal Hukuk Bürosunda avukatlık stajını tamamladı. Avukatlık stajı boyunca Bursa Barosu bünyesinde çalışarak Stajyer Avukat Temsilcisi olarak görev yaptı. Avukatlık stajının bitmesinin ardından kendine ait hukuk bürosunu açarak avukatlık hizmeti vermeye başladı. CHP Osmangazi ilçe teşkilatına üye olduktan sonra parti içinde aktif şekilde çalışmaya başlayarak genel merkeze bağlı Genç Hukuk Komisyonunda çalışmalarına devam etti. 04.01.2023 tarihi itibari ile CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapmaya başladı.