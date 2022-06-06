Elif Yılmaz kimdir? Elif Yılmaz hayatı ve biyografisi! Elif Yılmaz kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Elif Yılmaz merak konusu oldu. İşte Elif Yılmaz hakkında merak edilen Elif Yılmaz kimdir, Elif Yılmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ELİF YILMAZ KİMDİR?

1997 yılında Adana'da doğan Elif Yılmaz, 2020 yılında düzenlenen Miss and Mr. Fashion TV 2020 güzellik yarışmasına katılmıştır. Pek çok yarışmacının arasında birinci seçilmiş ve büyük bir başarı elde etmiştir.

Haberler.com - Gündem