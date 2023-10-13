Sen Türkülerini Söyle yarışmasının bugünkü bölümünde yer alan Elif Kayacan merak konusu oldu. Peki ama Elif Kayacan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Kayacan ın karınca Türküsü nereye ait? Sen Türkülerini Söyle Elif Kayacan hayat hikayesi! İşte detaylar…

ELİF KAYACAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Elif Kayacan'ın karınca Türküsü nereye ait? Sen Türkülerini Söyle Elif Kayacan hayat hikayesi!

Sen Türkülerini Söyle Her Cuma TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. "Sen Türkülerini Söyle" yarışmasının bugünkü bölümünde izlediğimiz Elif Kayacan, büyük ilgi gördü. Peki ama Elif Kayacan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Kayacan ın karınca Türküsü nereye ait? Sen Türkülerini Söyle Elif Kayacan hayat hikayesi! İşte detaylar…

ELİF KAYACAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Elif Kayacan, İstanbul doğumlu ve 28 yaşındadır. Müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Kayacan, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nden 2022-2023 eğitim-öğretim yılında mezun oldu. Genç yaşta Türk halk müziği alanında başarılı bir kariyerin temellerini atmıştır.

Elif Kayacan, müziğe olan tutkusuyla hem TRT İstanbul Radyosu'nda hem de Sakarya'da düzenlenen konserlerde sahne almıştır. Şimdi ise "Sen Türkülerini Söyleyin" adlı Türk halk müziği vokal yarışmasına katılarak yeteneğini daha geniş bir kitleye duyurmayı hedeflemektedir.

Elif Kayacan, yarışmadaki etkileyici performansları ve büyük başarılarıyla dikkat çekmiş ve süper finale yükselmiştir. Türkiye'nin zengin müzik kültürüne katkıda bulunmak ve yeteneğini daha da geliştirmek için bu yarışmada sahne almaktadır.

Kayacan'ın sesi ve sahne performansı, Türk halk müziği sahnesinde daha fazla yer edineceğinin sinyalini vermektedir. Yarışmalarda sergilediği ilerleme ve etkileyici performanslarla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

ELİF KAYACAN'IN KARINCA TÜRKÜSÜ NEREYE AİT?

Muğla, Fethiye'ye aittir.

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