Elif Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkıcı Elif Kaya'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Elif Kaya geliyor. Peki, Elif Kaya kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, şarkıları nelerdir? Elif Kaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Elif Kaya'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Şarkıcı Elif Kaya kimdir, aslen nereli, mesleği ne, şarkılarının isimleri nedir? Elif Kaya'nın albümleri neler? İşte detaylar...

ELİF KAYA KİMDİR?

Elif Kaya, 1988 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluk yılları İstanbul'da geçmiş olan şarkıcının, 1.66 cm boyunda, kilosu 55 ve göz rengi ise Kahverengidir.

Elif Kaya doğum tarihi : 1988

Elif Kaya kaç yaşında : 34 yaşında

Elif Kaya nereli : Ordu

Elif Kaya mesleği ne : Şarkıcı

Elif Kaya, 12 yaşında beste yapmaya başladı ve ailesine haber vermeden müzik yarışmasına katılarak ilk 12 içinde yer aldı. Yarışmada Melekler isimli grupla beraber şarkılar söyledi, akabinde ise 2009 yılında profesyonel şarkı söylemeye başladı. İlk olarak vokallik yaparak kariyerine adım atan Kaya, 2013 tarihinde Veliaht isimli şarkı yarışmasına katıldı. Yarışmanın ardından 2014 tarihinde ilk albümünü çıkardı. Genç şarkıcı, albümüne "Karanlık Dünyam" adını verdi.

2016 tarihinde single bir albüm ile büyük bir çıkış yakalayan Elif Kaya, "Bir Bilebilsen" isimli parçayı kendine has yorumu ile seslendirdi ve klibi milyonlarca insan tarafından izlendi. 2017 tarihinde ''Aşklarca'' isimli yine bir single albüm çıkarttı.