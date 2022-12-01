Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak, son kez babaevine getirildi. Elif Irmak kimdir? Elif Irmak olayı nedir? Elif Irmak öldü mü? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Elif Irmak kimdir? Elif Irmak olayı nedir? Elif Irmak öldü mü?

Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım! Anne babalara yaptığı çağrı çok kıymetli

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ELİF IRMAK OLAYI NEDİR?

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta yaşanan olayda eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan sonra başını keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

EVLENMESİNE AİLESİ İZİN VERMİŞ

Kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Elif Irmak'ın tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre Irmak ile tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi. PAÜ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Irmak'ın cenazesi, tekstil işçisi olan babası Adem Çimen'in Pınarkent Mahallesi'ndeki evine getirildi. Genç kadın için helallik alındığı sırada ailesi gözyaşlarına boğuldu.

ELİF IRMAK ÖLDÜ MÜ?

Kızının katiline beddua eden acılı anne İpek Çimen, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Elif Irmak'ın cenazesi, daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne uğurlandı. Öte yandan jandarmadaki sorgusu süren cinayet zanlısının psikolojik sorunları olduğu ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi. Zanlının sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.