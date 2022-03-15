Elif Gökalp kimdir? Elif Gökalp kaç yaşında, nereli? Kerem Bürsin ile Elif Gökalp sevgili mi?

Elif Gökalp kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin basınının en gözde çiftlerinden olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, kısa bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Bursin'in adı şimdilerde ise adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor. Peki, Kerem Bürsin ile Elif Gökalp sevgili mi?

ELİF GÖKALP KİMDİR?

Elif Gökalp 27 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Sunucu, beIN SPORTS Türkiye'de çalışmaktadır.

Yaşamı

Lise öğrenimini İstek Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünden mezun oldu. Şu anda İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Aralık 2019'da beIN Sports ekranlarında yayınlanan ''beIN Wellness''adlı programıyla ekrana çıkan sunucu/spiker kariyerine beIN Sports Türkiye ekranlarında spor spikeri olarak devam ediyor.

Aynı zamanda Perşembe günleri beIN SPORTS HD1 ekranlarında yayınlanan "Kolaysa Anlat" yarışmasının sunuculuğunu yapmaktadır.

Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile bir dönem aşk yaşayan Kerem Bursin'in adı, şimdilerde, spor spikeri Elif Gökalp ile anılıyor. Gündemi meşgul eden aşk iddialarıyla ilgili açıklama yapan Bursin'in menajerlik şirketi, "Kerem'in hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor" dedi.

"KEREM'İN HAYATINDA KİMSE YOK"

İddialar üzerine ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in bağlı olduğu menajerlik şirketi konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zaman ki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Elif Gökalp

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