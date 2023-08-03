Elif Gelir kimdir? Masterchef 2023 konuğu Elif Gelir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. Bugünkü oyunda Anadolu'nun dört bir yanından 5 kadın üretici programa konuk olacak ve yemekler için oy kullanacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Elif Gelir oldu. Peki, Elif Gelir kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Elif Gelir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün 5 kadın üretici programa konuk olacak. Üreticilerin isimleri ve nereli oldukları merak edildi. Peki, Elif Gelir kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Elif Gelir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elif Gelir ne işi yapıyor? İşte bilgiler...

ELİF GELİR KİMDİR?

Bugün Masterchef 2023'e Anadolu'nun dört bir tarafından 5 kadın üreticisi programa konuk olacak. Programa konuk olan isimlerden birisi de Elif Gelir oldu. Elif Gelir programa İzmir Bergama'dan katılıyor. Elif Gelir 3 Ağustos 2023 Masterchef yeni bölümünde yemeklere oy verecek olan isimlerden birisidir.

MASTERCHEF HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI NE ZAMAN?

Masterchef 2023'te bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün (3 Ağustos 2023) tarihinde oynanacak. Programda 5 kadın üreticisi oy kullanacak. 5'er yemekten 25 oy kullanılacak ve 13 oyu alan takım son dokunulmazlığın sahibi olacak.