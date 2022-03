Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Elif Dördüncü Aydemir hakkında araştırmalar yapılıyor. Elif Dördüncü Aydemir kimdir? Elif Dördüncü Aydemir kaç yaşında, nereli? Elif Dördüncü Aydemir hayatı ve biyografisi!

ELİF DÖRDÜNCÜ AYDEMİR KİMDİR?

Elif Dördüncü Aydemir, Türkiye, Avrupa Birliği, Balkanlar ve Kafkaslar'da siyasi kampanyalarda Stratejik Danışman olarak çalışmakta, aynı zamanda yurtiçi ve dışında çeşitli üniversitelerde Siyaset Bilimi, Siyasi Kampanyalar, Siyaset Sistemleri, Kurumlar için hükümetle ilişkiler gibi konularda ders ve seminerler vermektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yüksek lisans dersleri vermektedir. Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimine Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde devam etmiştir. Sorbonne Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler-Strateji ve Siyaset Sosyolojisi alanlarında yüksek lisans derecelerini aldıktan sonra aynı okulda doktora çalışmalarını sürdürmüştür. Faaliyetlerini Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak sürdüren Elif Dördüncü Aydemir, IAPC (International Association of Political Consultants), EAPC (European Association of Political Consultants) ve ISPP (International Society of Political Psychology) organizasyonlarının da aktif bir üyesidir.

