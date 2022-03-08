Elif Doğan Şentürk kimdir? Elif Doğan Şentürk hangi kanalda? Elif Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli?

Elif Doğan Şentürk kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Halk TV'nin ardından KRT'ye geçen Elif Doğan Şentürk, yorumlarıyla dikkat çeken isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Elif Doğan Şentürk hangi kanalda? Elif Doğan Şentürk kaç yaşında, nereli? İşte, Elif Doğan Şentürk'ün hayatı ve biyografisi

ELİF DOĞAN ŞENTÜRK KİMDİR?

KRT TV'de Ankara Saati'ni sunan Elif Doğan Şentürk daha önce Halk TV'de program sunmaktaydı. Ayrıca Yurt Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır.

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