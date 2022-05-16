Elif Buse Doğan - Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri! Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri ve hakkında bilgiler - Haberler

Elif Buse Doğan - Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri! Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri ve hakkında bilgiler
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Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği yeni şarkısı Yare Gidin Turnalar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yare Gidin Turnalar sözleri nelerdir? Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...
Elif Buse Doğan - Yare Gidin Turnalar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Süleyman Kotan'a aittir.
ELİF BUSE DOĞAN - YARE GİDİN TURNALAR SÖZLERİ
Sökün eğleyen turnalar
Kulak verin figanıma
Çalakalem mektup yazdım
Bağrımda acıylan gezdim
Gayrı bu canımdan bezdim
Varın deyin o zalıma
***
Ben o yari özlüyom
Yollarını gözlüyom
Koynumda bir resmi var
Yıllar yılı gizliyom
***
Yare gidin turnalar
Selam edin turnalar
Dermansız derde düştüm
Bu dert beni yaralar
***
Arifim kamilim turnam
Bu sırra cahilim turnam
Yandım ataşlara yandım
Umman'ı deryaya daldım
Ellerin yurdunda kaldım
Öksüzüm garibim turnam
***
Ben o yari özlüyom
Yollarını gözlüyom
Koynumda bir resmi var
Yıllar yılı gizliyom
***
Yare gidin turnalar
Selam edin turnalar
Dermansız derde düştüm
Bu dert beni yaralar
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