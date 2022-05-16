Elif Buse Doğan - Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri! Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri ve hakkında bilgiler - Haberler

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Elif Buse Doğan - Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri! Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri ve hakkında bilgiler

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Elif Buse Doğan - Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri! Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri ve hakkında bilgiler

Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği yeni şarkısı Yare Gidin Turnalar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 7 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yare Gidin Turnalar sözleri nelerdir? Yare Gidin Turnalar şarkı sözleri nedir? İşte detaylar...

Elif Buse Doğan - Yare Gidin Turnalar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Süleyman Kotan'a aittir.

ELİF BUSE DOĞAN - YARE GİDİN TURNALAR SÖZLERİ

Sökün eğleyen turnalar

Kulak verin figanıma

Çalakalem mektup yazdım

Bağrımda acıylan gezdim

Gayrı bu canımdan bezdim

Varın deyin o zalıma

***

Ben o yari özlüyom

Yollarını gözlüyom

Koynumda bir resmi var

Yıllar yılı gizliyom

***

Yare gidin turnalar

Selam edin turnalar

Dermansız derde düştüm

Bu dert beni yaralar

***

Arifim kamilim turnam

Bu sırra cahilim turnam

Yandım ataşlara yandım

Umman'ı deryaya daldım

Ellerin yurdunda kaldım

Öksüzüm garibim turnam

***

Ben o yari özlüyom

Yollarını gözlüyom

Koynumda bir resmi var

Yıllar yılı gizliyom

***

Yare gidin turnalar

Selam edin turnalar

Dermansız derde düştüm

Bu dert beni yaralar

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