Elif Buse Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Buse Doğan hayatı ve biyografisi!
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Elif Buse Doğan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Elif Buse Doğan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Elif Buse Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Buse Doğan hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Elif Buse Doğan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Elif Buse Doğan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Elif Buse Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Elif Buse Doğan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?
Elif Buse Doğan (d. 16 Mart 1993, Kocaeli), Türk müzisyen. Elif Buse Doğan 1993 yılında Kocaeli de doğmuştur. 2008 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Türk Halk Müziği Bölümü'nden mezun olmuştur.
Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarını tamamlamış ve yüksek lisansını bu bölümde sürdürmektedir.