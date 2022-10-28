Langıdı lan lan langıdı lan lan Samsak Döveci türküsü ile adını geniş kitlelere duyuran Elif Buse Doğan yeni şarkısı için klip çekti. Bu klip ile sosyal medyada gündem yaratan Elif Buse Doğan'ın hayatı merak edildi. Peki, Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Buse Doğan hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarını tamamlamış ve yüksek lisansını bu bölümde sürdürmektedir. Peki, Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Buse Doğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

1993 yılında dünyaya gelen Elif Buse Doğan, Kocaeli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamlayan Elif Buse Doğan, müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Kocaeli'de ilköğretimler arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun oldu. Elif Buse Doğan, üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı birincilikle bitirmiştir. Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yapan Elif Buse Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla birçok konsere katıldı.

Elif Buse Doğan, bir süre TRT MÜZİK'te her hafta canlı yayınlanan AŞK İÇİN isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.(2016-2017)

''ELİF ZAMANI'' isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018'de çıkaran Doğan, TRT Müzik'te her hafta yayınlanan 'NEFESTEN SESE' isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile beraber sunuyor.

SAMSAK DÖVECİ TÜRKÜSÜ'NÜN SÖZLERİ

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci