Elif Buse Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Elif Buse Doğan'ın hayatı ve biyografisi!

Samsak Döveci şarkısı ile büyük beğeni toplayan Elif Buse Doğan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan 1993 yılında Kocaeli'de doğdu. 2002-2004 yılları arasında Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmasında art arda 3 yıl Türk Halk Müziği dalında birinci oldu. Aynı dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.

Elif Buse Doğan doğum tarihi : 1993

Elif Buse Doğan kaç yaşında : 29 yaşında

Elif Buse Doğan nereli : Kocaeli

Elif Buse Doğan mesleği ne : Müzisyen, Türk Halk Müziği sanatçısı

Lise eğitimine Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde keman ve piano enstrumanlarını seçerek devam etti. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarın'da yarı- zamanlı keman ve armoni eğitimi aldı. 2008 yılında Kocaeli Oda Orkestra'sında keman icracısı olarak 2 yıl yer aldı. 2010 yılında, Kocaeli Geleneksel Liseler Arası Ses Yarışmasının ilkinde birinci oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı birincilikle bitiren Doğan, Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. Şu an doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları bölümünde devam etmektedir. "Bi Haber" isimli ilk albüm çalışmasını Mart 2015 de, "Gel Sevduğum" isimli ilk single çalışmasını Mart 2016 da,"Küp İçinde Nişasta" isimli ikinci single çalışmasını Ağustos 2016'da yayınlayan Elif, 2016-2017 yılları arasında TRT Müzik 'de her hafta canlı yayınlanan "Aşk İçin" isimli müzik eğlence programını hazırlayıp sundu.

"Elif Zamanı" isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018'de çıkaran Doğan, Kral Fm' de 13 hafta boyunca canlı yayınlanan "Elif Zamanı" isimli türkü istek programını hazırlayıp sundu.

"Telli Turnam", "Bir Nefes Gibi", "Yaş", "Yandırdın Kalbimi", "Kendine İyi Bak", "Göçmen Kızı", "Eller Kıskanır" gibi çok sayıda single çalışması olan sanatçı, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu konserleri, solo konserleri, TV programları ve yeni eserleriyle birlikte müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Her pazar akşamı saat 21.00'da TRT Müzik'de yayınlanan "Nefesten Sese" isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile birlikte hazırlayıp sunmaktadır.

Haberler.com - Gündem