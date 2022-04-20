Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan hayatı ve biyografisi! Elif Buse Doğan kaç yaşında, nereli?
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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Elif Buse Doğan merak konusu oldu. İşte Elif Buse Doğan hakkında merak edilen Elif Buse Doğan kimdir, Elif Buse Doğan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?
Elif Buse Doğan 1993 yılında Kocaeli'de doğdu. 2002-2004 yılları arasında
Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmasında art arda 3 yıl Türk Halk
Müziği dalında birinci oldu. Aynı dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.
Lise eğitimine Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde keman ve piano
enstrumanlarını seçerek devam etti. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet
Konservatuvarın'da yarı- zamanlı keman ve armoni eğitimi aldı. 2008 yılında
Kocaeli Oda Orkestra'sında keman icracısı olarak 2 yıl yer aldı.
2010 yılında, Kocaeli Geleneksel Liseler Arası Ses Yarışmasının ilkinde birinci
oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk
Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı birincilikle
bitiren Doğan, Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet
Konservatuarı'nda tamamladı. Şu an doktora eğitimine Yıldız Teknik
Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları bölümünde devam etmektedir.
"Bi Haber" isimli ilk albüm çalışmasını Mart 2015 de, "Gel Sevduğum" isimli ilk
single çalışmasını Mart 2016 da,"Küp İçinde Nişasta" isimli ikinci single
çalışmasını Ağustos 2016'da yayınlayan Elif, 2016-2017 yılları arasında TRT
Müzik 'de her hafta canlı yayınlanan "Aşk İçin" isimli müzik eğlence programını
hazırlayıp sundu.
"Elif Zamanı" isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018'de çıkaran
Doğan, Kral Fm' de 13 hafta boyunca canlı yayınlanan "Elif Zamanı" isimli
türkü istek programını hazırlayıp sundu.
"Telli Turnam", "Bir Nefes Gibi", "Yaş", "Yandırdın Kalbimi", "Kendine İyi Bak",
"Göçmen Kızı", "Eller Kıskanır" gibi çok sayıda single çalışması olan sanatçı,
Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu konserleri, solo
konserleri, TV programları ve yeni eserleriyle birlikte müzikseverler ile
buluşmaya devam ediyor.
Her pazar akşamı saat 21.00'da TRT Müzik'de yayınlanan "Nefesten Sese"
isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile birlikte hazırlayıp
sunmaktadır.