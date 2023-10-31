Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Elidor markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Elidor İsrail malı mı? Elidor hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Elidor İsrail malı mı? Elidor hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Elidor İsrail malı mı? Elidor hangi ülkenin, kimin markası?

ELİDOR HANGİ ÜLKENİN MALI?

Elidor, Unilever şirketine ait şampuan markası. Esas ismi "Sunsilk" olan marka, diğer ülkelerde "Elidor", "Seda" ve "Sedal" isimleri ile satılmaktadır.

Tarihçe

1954 yılında İngiltere'de piyasaya sürüldü ve 1959 yılında 18 ülkede satıldı. Kuru saçlar için Sunsilk krem şampuan 1956 yılında başlatıldı.1960 yılında enfeksiyonlu kafa derisi için tasarlanmış Allantoin şifa içeren Sunsilk Tonik şampuanı başlatıldı. 1962 yılında Sunsilk farklı saç tipleri için şampuan tipi olarak pazarlandı. Sunsilk önemli ölçüde ürün formülü geliştirdi ve 1966 yılında yeni serilerini başlattı: İlk olarak saçları yumuşak ve yönetilebilir hale getirmek için zeytinyağı içeren krem şampuan ve saçları doğal parlaklığına dönüştüren yağlı saçlar için limonlu şampuan tanıtıldı. Daha sonra 1966 yılında Sunsilk ilk kez saç bakımı için saç spreyini tanıttı. Saç spreyi Fransız bir parfüm içerir ve sacdan kolaylıkla fırçalanarak yıkama ile çıkarılabilir. 1969 yılında tüm Sunsilk ürünleri cam şişelerin yerine daha pratik olan PVC (polivinil klorür) ambalajlarda paketlendi.

Sunsilk kremi kuru, normal ve yağlı saçlar için üç çeşitleri ile 1971 yılında başlatıldı. 1973 yılında Sunsilk bir aerosol losyonu tanıttı. 1985 yılında Sunsilk şekillendirici köpük Mus serisini başlattı.

1993 yılında Sunsilk kadınların saç ihtiyaçlarını karşılamak ve saçlarını düşündükleri şekilde yansıtmaları için geliştirilen şampuan ve kremleri serisini başlattı. "Elida Saç Enstitüsü" bu yönde birçok araştırma yaparak piyasaya yeni erenler sundu.

Sunsilk dünyada tanıtım ve pazarlaması için ünlülerin yardımından kullanmıştır. Madonna, Natalia Oreiro, Shakira 2008 yılında Sunsilk "Hayat beklemiyor" sloganlı reklam kampanyası başlattılar. Ardından "Saç Üzerine = Hayat Üzerine" sloganı ile kampanyanı devam ettirdiler. Oyuncu ve manken Humaima Malick Pakistan'da Elidor'un marka elçisi, oyuncu ve eski model Yureni Noshika Sri Lanka'da, Priyanka Chopra Hindistan'da Elidor, Delta Goodrem Avustralya'da "Elidor yüzü" seçildi. Türkiye'de Meryem Uzerli ve Elçin Sangu Elidor'un reklam yüzleri oldu.[1][2][3][4]

2009 yılında Elidor dünyanın en ünlü yedi saç tasarımcılarıyla işbirliği yaparak yeni bir seri- Elidor Co-Creations oluşturdu. Yedi ayrı saç tipi-dalgalı ve kıvırcık saçlar için Ouidad, boyalı saçlar için Rita Hazan, saç dökülmesi ve diğer saç derisi problemleri için Francesca Fusco, ışıltılı saçlar için Jamal Hammadi, düz saçlar için Yuko Yamashita, hacimli saçlar için Teddy Charles ve kuru ve yıpranmış saçlar için Thomas Taw ile formüllerini geliştirdi.