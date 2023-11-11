Elidor, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Elidor hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Elidor hangi ülkenin? Elidor hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Elidor markası nereye ait?

Elidor hangi ülkenin? Elidor hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Elidor markası nereye ait?

Elidor hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Günlük hayatın karmaşasında, saç bakımı kişisel bakım rutinimizin önemli bir parçasıdır. Bu noktada, Elidor markası, saç bakımında güvenilir bir isim olarak öne çıkıyor. Peki, Elidor hangi ülkenin? Elidor hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Elidor markası nereye ait?

ELİDOR HANGİ ÜLKENİN?

Elidor, Unilever şirketine ait şampuan markası. Esas ismi "Sunsilk" olan marka, diğer ülkelerde "Elidor", "Seda" ve "Sedal" isimleri ile satılmaktadır.

1954 yılında İngiltere'de piyasaya sürülen Sunsilk, 1959 yılında 18 ülkede satışa sunuldu. Kuru saçlar için özel olarak geliştirilen Sunsilk krem şampuanı ise 1956 yılında kullanıma başlandı. 1960 yılında ise enfeksiyonlu kafa derisi için tasarlanmış Allantoin içeren Sunsilk Tonik şampuanı pazara sunuldu. 1962'de Sunsilk, farklı saç tipleri için özel şampuan türleriyle kullanıcılarla buluştu. Marka, ürün formülünü önemli ölçüde geliştirdi ve 1966'da yeni serilerini tanıttı.