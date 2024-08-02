Elias Jelert Süper Kupa maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor?

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa karşılaşmalarında ortak basın toplantısı yapıldı. Galatasaraylı taraftarların yeni transferde oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Peki, Elias Jelert Süper Kupa maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor?

ELİAS JELERT SÜPER KUPA MAÇINDA NEDEN YOK?

Okan Buruk, Elias Jelert'in birleştiğini ve Danimarkalı futbolcunun riske girmeyeceğini söyledi. Buruk açıklamasında "Davinson Sanchez dün çalışmaya başladı. Elias Jelert'in tipi birleştiğinde, riske girmek istemedik. Lig başlarken, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çekilebildidik ama riske girmek için kullanıldı. Bir iki gün daha dinlenilecek ve başlayacak. Davinson Sanchez iyi bir şekilde bir şekilde geri döndü. En kısa zamanda hazır olacak" ifadesini kullandı.

ELİAS JELERT KİMDİR?

Futbol kariyerine Kopenhag'ın sıralamasında başlayan Elis Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kopenhag'da altyapı dahil 138 maça çıkan 21 yaş sağ bek, 3 gol ve 13 asist kaydetti. Jelert, Danimarka Milli Takımı'nda 3. maçında forma giydi. Genç futbolcu, bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?