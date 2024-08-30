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Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?

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UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Peki, Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı? Elfsborg, İsveç'in profesyonel futbol takımlarından biridir. 1904 yılında kurulan bu takım, İsveç'in Borås şehrinde yer almaktadır. hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, zorlu 8 rakiple karşı karşıya gelecek ve topladığı puanlarla son 16 turuna adını yazdırmaya çalışacak. Peki, Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

36 TAKIM KATILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

İLK 8 TUR ATLAYACAK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN TORBALARI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe kuraya 2, Galatasaray 3 ve Beşiktaş'ta 4'ncü torbadan katıldı.

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?

Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?

Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar?

ELFSORG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI

Elfsborg, İsveç'in profesyonel futbol takımlarından biridir. 1904 yılında kurulan bu takım, İsveç'in Borås şehrinde yer almaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
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