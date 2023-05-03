Elfin Tataroğlu aday mı? 2023 Elfin Tataroğlu milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Elfin Tataroğlu aday mı? 2023 Elfin Tataroğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Elfin Tataroğlu aday mı? 2023 Elfin Tataroğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...