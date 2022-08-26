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Elfida ne demek? Elfida ne anlama geliyor? Şarkılarda yer alan Elfida ne demek? Elfida anlamı nedir? TDK'ya göre Elfida ne demek?

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Elfida ne demek? Elfida ne anlama geliyor? Şarkılarda yer alan Elfida ne demek? Elfida anlamı nedir? TDK'ya göre Elfida ne demek?

Son zamanlarda sık duymaya başladığımız kelimelerden birisi olan Elfida kelimesi insanlar tarafından oldukça merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Elfida kelimesinin anlamını bilmeyen insanların en sık sorduğu sorulardan birisi de Elfida ne demek? Sorusu oluyor. Peki Elfida ne demek? Elfida ne anlama geliyor? Şarkılarda yer alan Elfida ne demek? Elfida anlamı nedir? TDK'ya göre Elfida ne demek?

Elfida kelimesini son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle beraber çok sık duymaya başladık. Son yıllarda oldukça popüler bir hal kazanan Elfida kelimesi oldukça merak ediliyor. Yıllar içerisinde birçok farklı şarkıya konu olan Elfida şarkı içerisindeki anlamı bakımından da merak uyandıran kelimeler arasında Peki Elfida ne demek? Elfida ne anlama geliyor? Şarkılarda yer alan Elfida ne demek? Elfida anlamı nedir? TDK'ya göre Elfida ne demek?

Elfida genellikle özel isim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlı toplumunda elfida ifadesi gözden çıkarılan kimseler için de kullanılmaktaydı. Bu durum Elfida kelimesinin yıllarca farklı şarkılarda ve öğelerde kullanılmasına sebep oldu.

TDK'ya göre Elfida kelimesi aşağıdaki anlamları içermektedir.

  • İnce, uzun, bir harf.
  • Feda etme, gözden çıkarma, verme.
  • Rüzgârın kızı.

Elfida ismine sahip olan insanlar genellikle tutkulu, merhametli, sezgisel, romantik ve çekici özelliklerini taşımaktadırlar.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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