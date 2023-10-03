MasterChef All Star'ın son bölümü, dün gece gerçekleşen çekişmeli mücadele sonucunda bir yarışmacının elenmesiyle tamamlandı. 1 Ekim tarihli bölümde eleme potasında yer alan Batuhan, Kıvanç, Esra, Barış, Uğur, Tanya ve Eren, porçini mantarı ve tereyağı kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamak için rekabet ettiler. Peki, Elenen yarışmacı MasterChef kim elendi? Masterchef istatistik tablosu 2023! Masterchef All Star bugün (2 Ekim) kim elendi, kim veda etti? İşte detaylar…

Elenen yarışmacı MasterChef kim elendi? Masterchef istatistik tablosu 2023! Masterchef All Star bugün (2 Ekim) kim elendi, kim veda etti?

Haftanın eleme adayları arasından ilk turda potadan çıkan üç yarışmacı belirlendi ve eleme finaline Tanya ve Uğur kaldı. Gecenin sonunda, şeflerin oyları sonucunda bir yarışmacı MasterChef All Star sezonundan ayrılmak zorunda kaldı. Elenen yarışmacının, "Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve son ana kadar pes etmedim. Burada olmayı çok istemedim. Tamamen gururum kırıldı" sözleri dikkat çekti. Peki, Elenen yarışmacı MasterChef kim elendi? Masterchef istatistik tablosu 2023! Masterchef All Star bugün (2 Ekim) kim elendi, kim veda etti?

ELENEN YARIŞMACI MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef All Star son bölümünde eski Masterchef şampiyonlarından Uğur elendi. Uğur Kardaş daha henüz ilk haftadan elenen isim oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kadaş, "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum nasibim buymuş ne diyim teşekkürler" dedi.

MASTERCHEF İSTATİSTİK TABLOSU 2023 TARTIŞMASI NEDİR?

Yarışmanın şampiyonları olan Uğur, Cemre, Eren ve Metin, stüdyoya gelerek önlüklerini teslim ettiler. Şampiyonlara tebrikler sunulurken, Cemre ve Barış arasında bir tür espri dolu atışma yaşandı. İstatistiklerle ilgili bir münakaşanın ardından, yarışma başlamak üzereydi.

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