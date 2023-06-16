ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi birçok ülkede kullanılan elektronik seçim sistemi için Türkiye'de de hazırlıklar başladı. Peki Elektronik seçim sistemi nedir, nasıl oy kullanılır?

Elektronik seçim sistemi nedir? ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi birçok ülkede kullanılan elektronik seçim sistemi için Türkiye'de de hazırlıklar başladı. Peki Elektronik seçim sistemi nedir, nasıl oy kullanılır? Detaylar...

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİ NEDİR?

Elektronik seçim, halkın yaptığı seçimin elektronik aygıtlarla toplanıp, değerlendirilmesi işlemidir. Elektronik oylama kiosklarla, Internet telefonu ile, delikli kartlarla ve optik oy pusulaları ile yapılabilir. Elektronik seçim sistemleri 1960 lardan beri kullanılmaktadır.

YASAL DÜZENLEME ŞART

Öncelikle elektronik seçim sistemine geçilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, yasal düzenlemenin yapılması halinde elektronik seçim sistemine geçilebileceği görüşünde.

SİSTEMİ KULLANAN ÜLKELER İNCELENECEK

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre Yener, elektronik seçim sisteminde iyi bir noktada olan Estonya'nın dikkate alınabileceğini düşünüyor. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması da gündemde.

KABUL GÖRÜRSE E-DEVLET'TEN OY KULLANILACAK

Yener, mühendislerle birlikte teknik altyapıya bakıldıktan sonra bir rota çizileceğini ifade ederek, seçimlerin e-Devlet üzerinden de olabileceğini vurguladı.

İLK DENEME YURT DIŞI SEÇMEN İÇİN YAPILABİLİR

Elektronik seçim sisteminin nasıl uygulanabileceğine dair de bilgi veren Yener, pilot bölge seçilebileceğine işaret etti; ilk planda yurt dışı seçmenin bu sistemde oy kullanması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi. Elektronik oylama sistemine geçilmesi halinde Türkiye büyük bir maddi külfetten kurtulacak. Ayrıca seçmenler için yeni sistem büyük bir kolaylık olacak.