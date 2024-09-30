Elektromotor gücün veya gerilimin birimi hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Elektromotor gücün veya gerilimin birimi hangisinin sözlük tanımıdır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

ELEKTROMOTOR GÜCÜN VEYA GERİLİMİN BİRİMİ HANGİSİNİN SÖZLÜK TANIMIDIR?

A: Volt

B: Desibel

C: Radyan

D: Nevton

Cevap:

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