Elektrikli Otomobillerin 140 Yıllık Tarihi

Elektrikli otomobillerin tarihçesi 140 yıl öncesine dayanıyor. İlk elektrikli otomobil Electrobat, 1894 yılında piyasaya sürüldü. Ancak o dönemde akü teknolojisi ve şarj alt yapısı yetersiz olduğu için içten yanmalı motorlu araçlar tercih edildi. Günümüzde ise elektrikli otomobillerin teknolojisi gelişerek Tesla Model S Plaid, TOGG T10X gibi yenilikçi modeller ortaya çıktı.

Elektrikli otomobil tarihçesi çok daha eskiye dayanıyor desek şaşırır mısınız? O halde hemen anlatmaya başlayalım zira çok ilginç bir konu ile karşınızdayız. Her zaman sorulan bir soru vardır. Neden elektrikli otomobiller çok geç üretilmeye başladı diye. Aslında en erken elektrikli otomobiller üretildi fakat imkanlar el vermedi. İşte 140 yıllık elektrikli otomobillerin ilginç hikayesi…

140 yıl önce üretildiler fakat kullanılamadılar!

Dünyada üretilen ilk otomobilin 1886 yılında Karl Benz tarafından patenti alındı. Bugünkü Mercedes-Benz markasının da temellerini oluşturan bu otomobil aslında günümüzdeki içten yanmalı motorlara benzer prensipte çalışıyordu. Fakat o dönemlerde bir başka kişi de aslında bir Elon Musk'lık yaptı diyebiliriz. Evet 1800'lü yıllarda da elektrikli otomobiller yollarda geziyordu.

O dönem otomobillerin tasarımları da aslında bu iş için oldukça uygundu. Dev boyutlarda üretilen otomobiller motor, akü gibi parçaların konabileceği devasa yerlere de sahipti. Böylelikle Pedro Salom ve Henry G. Morris tarafından 1894 yılında Electrobat isimli otomobil piyasaya sürüldü. Tarihin ilk elektrikli otomobili olan Electrobat o dönem oldukça ilgi çekti.

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Peki ne oldu da 200 yıl sonraki geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan elektrikli otomobilden o dönem vazgeçildi. Öncelikle bu konuda Electrobat haricinde Volkswagen gibi birçok marka çalıştı. Fakat es geçilen iki unsur vardı. Birincisi elektriği depo etmek için akü dışında başka bir teknoloji yoktu ve bu da bir otomobile en az 3-4 adet akü takılması demekti. Bunun yanında bir de elektrikli otoları şarj etmeye yetecek alt yapılar maalesef yoktu.

Tüm bu aksiliklere ek olarak bir de Henry Ford tarafından dünyadaki ilk tam otomatik üretim bandı kurulmuştu ve otomobil üretiminin maliyeti oldukça düşmüştü. Bu da birçok insanı elektrikli arabadan ziyade, ucuz yakıta sahip, menzil sorunu olmayan içten yanmalı motorlu araçlara yöneltti.

Aradan seneler geçti, elektrik alt yapıları güçlendi, akü yerine pil ve bataryaları konuşmaya başladık. Bu da bizlere Tesla Model S Plaid, TOGG T10X gibi güçlü ve yenilikçi elektrikli otomobilleri kazandırdı. Araya her ne kadar içten yanmalı motorlular girmiş olsa da elektrikli arabalarında oldukça eski bir tarihi var diyebiliriz.