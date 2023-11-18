Elektrikli Otomobil ÖTV Matrah Sınırı Güncellendi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobil dönüşümü başladı. Üstelik yalnızca binek araç değil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tır gibi hafif ve ağır ticari araçlar da bu sürece dahil oluyor. Üstelik bugün Elektrikli otomobil ÖTV matrah sınırı yukarı çekildiği için birçok modelin fiyatında büyük düşüşler yaşanması bekleniyor.

Elektrikli otomobil ÖTV matrah sınırı için güncelleme!

Geçtiğimiz yılın haziran ayında, henüz Elektrikli otomobil piyasası için ÖTV matrah sınırı düzenlemesi yapılmamışken otomobillerde matrah seviyeleri şu şekildeydi;

85 kW'ı aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlar: Yüzde 25

120 kW üzeri elektrikli araçlar: Yüzde 60

1.5 Milyon TL'ye alınabilecek elektrikli otomobiller!

Daha sonra elektrikli otomobillere teşvik amacıyla ve de Togg'un piyasaya sürülmesinin öncesinde elektrikli otomobillere özel bir matrah seviyesi getirildi. O da şu şekildeydi;

160 kW'ı geçmeyen ve 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

160 kW'ı geçmeyen ve 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 40

160 kW'ı geçen ve 750 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50

160 kW'ı geçen ve 750 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 60

Fakat yükselen dolar kuru ve enflasyon nedeniyle bu matrah seviyeleri bu yılın mart ayında tekrar güncellendi ve bugüne kadar şu şekildeydi:

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 250 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 60

Peki Kasım 2023 itibariyle yeni ÖTV matrah seviyeleri ne kadar oldu?

Elektrikli otomobil ÖTV matrah seviyesi bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında şu şekilde güncellendi:

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10

160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 40

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50

160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 60

Yani, motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir değişiklik yapılmazken, 160 kW'ı geçmeyenlerde eğer 200 bin TL'ye varan farkla yüzde 40'lık dilime giriyor ise büyük indirimler göreceğiz. Fakat bir diğer yandan yüzde 40 ÖTV sınırına çıkmamak için fiyatlara zam yapmayan markalara da 200 bin TL'ye kadar zam yapabilme imkanı tanınmış oldu.

Yine de otomobil piyasası stabil ilerlerse, 160 kW'ı geçen araçların fiyatı 160 kW'ı geçmeyen versiyonlarından ucuz olsa bile daha fazla vergi ödeneceği için daha pahalı olacağı anlamına geliyor.