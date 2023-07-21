Elektrikli Otomobil Batarya Değişim Ücreti Ne Kadar?

Türkiye'de elektrikli otomobillerin batarya değişim ücretleri 150 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor. Uzun menzilli modellerde bu ücret 10 bin TL'yi aşabiliyor.

Tüm dünyada son birkaç yıldır elektrikli otomobil talebi giderek artıyor. Buna bağlı olarak üretim ve satış sayıları da ivmelenerek yükseliyor. Fakat elektrikli otomobil almayı düşünen herkesin aklında günün birinde batarya değişmem gerekirse ne kadar ödeyeceğim şeklinde bir soru bulunuyor. Biz de Tesla'dan Togg'a, BMW'den Mercedes'e artık binlerce elektrikli otomobilin satıldığı ülkemizde bu değişim ücretinin ne kadar olduğunu paylaşıyoruz.

Elektrikli otomobil batarya-pil değişim ücreti ne kadar?

Elektrikli otomobil batarya-pil değişim ücreti, kullanılan ürünlerin çeşidine ve kapasitesine göre değişiyor. Örneğin, başlangıçta kullanılan alışageldiğimiz 18650'lerden Tesla'nın yeni 4680 pillerine kadar birçok çeşit mevcut.

Bu pillerin ömürleri de çeşitlerine göre değişmekle birlikte 20-25 yıla kadar varabiliyor. Tabii bu süreçte kapasitelerinin giderek düştüğünü belirtelim. Fakat bir pilin ömrü konusunda kaç yıl kullanıldığından çok kaç kez dolum yapıldığı daha belirleyici bir faktör.

Tesla'nın 850 bin TL'lik elektrikli otomobil planı!

Örneğin Tesla'nın yeni geliştirdiği 4680 piller, önceki nesle göre 6 kat daha güçlü olmakla beraber 5 kat daha fazla enerji depolayabiliyor. Tabii boyutu da bir o kadar büyük. Ancak kağıt üzerinde yüzde 16 daha uzun menzil sunuyor.

Bu da pillerin şarj edilme sıklığını düşürme ve ömrünü uzatma konusunda önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Hatta Tesla tarafından paylaşılan rapora göre ABD'de bir otomobil hurdaya ayrılmadan önce ortalama 320 bin km, Avrupa'da ise 240 bin km kullanılıyor. Bu da ortalama şehir içi kullanıcısı için 20+ yıl gibi bir süreye tekabül ediyor.

Tesla ise bu veriler ışığında yeni 4680 pillerinin ömrünün bundan daha uzun olduğunu söylüyor. Fakat Türkiye'de otomobillerin hurdaya çıkma yaşı bir hayli yükseldi. Öyle ki iki-üç kez motor yapılan ve milyon kilometreleri aşan, hatta paslanan arka tarafı kesilerek başka bir araçla birleştirilen otomobilleri bile görüyoruz.

Dolayısıyla ülkemizde elektrikli otomobillerin hurdaya ayrılmadan önce en az 1 kez tam batarya değişimi geçireceğini söyleyebiliriz. Peki bunun için cebimizden ne kadar para çıkacak? 2023 yılında elektrikli otomobil batarya-pil değişim ücreti ne kadar?

Şu anda ortalama bir elektrikli otomobilin batarya değişim ücreti 7 bin dolar seviyesinde. Nispeten düşük menzilli modellerde bu sayı 5 bine kadar gerilerken, uzun menzilli olanlarda ise 10 bini çok rahat bir şekilde aşıyor.

Her ne kadar teknolojinin ilerleyişi ve batarya-pil üretim tesislerinin sayısının katlanarak arttığı bir dönemde yaşıyor olsak da bugün itibariyle vergiler dahil Türkiye'de 150 bin TL ila 300 bin TL arasında pil değişim ücretleriyle karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Tabii birçok üretici piller için 8-10 yıl gibi uzun sürelerde garanti veriyor. Bu kadar uzun garanti koşulları sağlanabiliyor olmasının en büyük nedeni de yeni pil teknolojisi sayesinde bataryada olası bir sorun yaşandığında tüm ünitenin değil yalnızca ilgili pillerin-hücrenin çıkarılıp yenisinin takılabiliyor olmasından kaynaklanıyor.

Bu da gelecekte tam bir batarya değişimi yapmak yerine her birkaç yılda bir ömrü yüzde 70-60'lar seviyesine gerileyen pilleri birkaç bin TL, hatta birkaç yüz TL'ye değişebileceğimize işaret ediyor. Yani 10 yaşından eski bir elektrikli otomobil alıyorsanız, içten yanmalı otomobillerdeki yağ değişim masrafı gibi düzenli pil değişim masraflarıyla karşılaşacaksınız. Ancak zaten uzun menzilli bir araç satın aldıysanız birkaç pilin ömrünü tamamlaması büyük bir fark yaratmayacaktır.