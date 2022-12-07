Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de!

Alman otomobil üreticisi Opel için birçok ilki temsil eden Mokka’nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, 909 bin 900 TL’cden başlayan fiyat etiketiyle Aralık 2022 itibarıyla ülkemiz yollarına çıktı.

Alman otomobil üreticisi Opel için birçok ilki temsil eden Mokka'nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, 909 bin 900 TL'cden başlayan fiyat etiketiyle Aralık 2022 itibarıyla ülkemiz yollarına çıktı.

Tanıtıldığı ilk günden beri zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yenilikçi teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan Mokka'nın elektrikli versiyonu Mokka-e, 327 km'lik WLTP menzile sahip.

Emisyonsuz sürüşüyle çevre dostu bir sürüş imkanı sunan Mokka-e, Alman markanın 2028 yılına kadar yalnızca elektrikli modeller üretme taahhütü için çok önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Sunduğu yüksek teknolojinin yanında çağdaş tasarımıyla da dikkat çeken Mokka-e, 8 yıl/160.000 km batarya garantisi ve 909.900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. Opel Mokka-e için, lansman dönemine özel olarak; 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay %0 faiz finansman kampanyası ile 1 yıllık Eşarj bakiye fırsatları da sunuluyor. Opel Mokka-e, Opel Türkiye'nin İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Kayseri'de bulunan 17 farklı bayisinde sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu.

Eğlence ve sıfır emisyonun uyumu

Mokka-e'de kullanıma sunulan güçlü ve son derece sessiz elektromotor, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork üretiyor. Sürüş sırasında "Normal, Eko ve Spor" olmak üzere üç farklı sürüş modundan biri seçilebiliyor. Tek oranlı otomatik şanzımanıyla Mokka-e, gaza ilk dokunuşla birlikte tüm gücünü yola kesintisiz olarak aktarabiliyor. 0'dan 50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Mokka-e, 0'dan 100 km/s hıza ise 9,2 saniyede ulaşıyor.

30 dakikada yüzde 80'e varan şarj

Mokka-e'de kullanılan 50 kWh kapasiteli batarya, 327 km'ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor. Araç, wall box, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz için tek fazdan üç fazlı 11 kW'a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 50 kWh pilde depolanan enerjiyi ve menzili korumak için ise hız elektronik olarak 150 km/s'de sınırlandırılıyor. Pilin yüzde 80'ini sadece 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi Mokka-e'de standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte Mokka-e, rejeneratif fren sistemi sayesinde sürüş esnasında da bataryasını doldurarak menzile katkı sağlıyor. Geleneksel motorlu versiyonlardaki yakıt depo kapağının altında yer alan şarj soket girişi, kullanıcı alışkanlarını ön plana alıyor.

Yeni platform

Yeni Mokka ailesi, Opel'in son derece verimli çoklu enerji platformu CMP'nin (Ortak Modüler Platform) yeni versiyonu üzerinden yükseliyor. Bu hafif ve verimli modüler sistem, araç geliştirmede maksimum esneklik sunarken, içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen elektrikle çalışan motor kurulumuna da izin veriyor. Bu sayede Opel tutkunlarına geniş bir motor seçim özgürlüğü de sunulmuş oluyor. Rüsselsheim'daki mühendislik ekibi, önceki nesle kıyasla 120 kg'a kadar ağırlık tasarrufu sağladı. Aracın tabanına entegre batarya yapısı ile Mokka-e, çok daha hızlı tepki veren, çevik ve sürüşü eğlenceli, aynı zamanda önemli ölçüde daha az enerji tüketen bir model olmasıyla da öne çıkıyor.

Son nesil teknolojiler standart

Opel, üst araç sınıflarından çok sayıda yenilikçi teknolojiyi geniş kitlelerle buluşturma geleneğini Mokka-e modelinde de devam ettiriyor. Mokka-e, sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu artıran 16 adet yeni nesil sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Bu sistemlerin birçoğu Mokka-e'de standart olarak yer alıyor. Standart olarak sunulan teknolojiler arasında; yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, aktif şerit takip sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama özellikli gelişmiş aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gelişmiş park pilotu gibi birçok ek özellik de Mokka-e'de sürücülere sunuluyor.

Bağlantılı sürüş keyfi

Opel Mokka-e, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, yağmur ve far sensörü gibi çok sayıda konfor elemanlarıyla donatılıyor. Ayrıca, standart olarak elektrikli el freniyle geliyor. Toplam 14 ayrı LED modülden oluşan akıllı aydınlatma modları ve göz almayan IntelliLux LED Matrix farlar da Mokka-e'yi sınıfında benzersiz kılıyor. Mokka-e'de sürücü ve yolcular, çeşitli multimedya çözümleri sayesinde bağlantılı sürüşün keyfini de çıkarıyor. 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro, sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Opel'in yeni Pure Panel'iyle bütünleşen ekranlar, sürücüye dönük olarak konumlandırılıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemleri sesli komut özelliği ile hayatı daha da kolaylaştırıyor. 12 inçlik dijital gösterge panelinde yer alan enerji tüketim göstergesi, tüketimle ilgili tüm bilgileri sürücünün dikkatini dağıtmadan takip edebilmesini sağlıyor.

Opel'in elektrikli modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, yenilenen Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.