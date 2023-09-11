Elektrikli mi Benzinli mi? Tesla Model S Plaid vs Audi RS6 C7 Nogara Edition

Hepimiz son günlerde elektrikli mi yoksa benzinli mi tartışmasını en az bir kere yapmışızdır. Dünyanın değişmeye başladığı bugünlerde kısa bir süre sonra son atmosferik V10 e60 M5 gibi otomobillerin tekrar üretilmeyeceğini biliyoruz. Peki bu yarışı kim kazanacak elektrikli mi benzinli mi? Bizde sizler için Audi RS 6 C7 Nogara Edition (ABT) ve Tesla Model S Plaid'i yarıştırdık! İşte detaylar…

Hepimiz son günlerde elektrikli mi yoksa benzinli mi tartışmasını en az bir kere yapmışızdır. Dünyanın değişmeye başladığı bugünlerde kısa bir süre sonra son atmosferik V10 e60 M5 gibi otomobillerin tekrar üretilmeyeceğini biliyoruz. Peki bu yarışı kim kazanacak elektrikli mi benzinli mi? Bizde sizler için Audi RS 6 C7 Nogara Edition (ABT) ve Tesla Model S Plaid'i yarıştırdık! İşte detaylar…

Tesla Model S Plaid vs Audi RS6 C7 Nogara Edition By ABT!

Öncelikle geçtiğimiz günlerde AutoTopNL kanalı tarafından yapılan Tesla Model S Plaid son hız videosunu sizler için haberleştirmiştik. Tesla Model S Plaid o videoda saatte tam 328 kilometre hıza ulaşmıştı. Bir yolcu uçağının 250 kilometre hız ile kalkışını gerçekleştirdiğini düşündüğümüzde inanılmaz bir değer olduğunu söyleyebiliriz.

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Fakat bilindiği üzere yıllardır içten yanmalı otomobiller piyasada ve bu hızların daha üstlerine de çıkıldı. Özellikle birçok otomobil tutkununun hayranı olduğu stationwagon Audi RS 6 bu potansiyeli üzerinde taşıyan bir otomobil. Yine AutoTopNL tarafından hazırlanan bir videoda özel bir Audi RS 6 olan Nogara Edition By ABT son hız testine tabi tutuluyor. İşte sizler için her iki otomobilinde beygir güçleri, 0-100 hızlanma, 0-300 hızlanma ve maksimum hız gibi değerlerinin karşılaştırması.

Öncelikle her iki otomobilinde 0-100 değerlerine bakmamız gerekiyor. Audi RS 6 için konuştuğumuzda bu süre 3.4 saniye olarak ölçülüyor. Diğer tarafta yer alan Tesla Model S Plaid ise 0'dan 100 kilometre hıza 2.1 saniyede çıkmakta. Tabi burada Tesla Model S Plaid'in 1020 HP güce sahip olması onu bir değil birkaç adım öne çıkarmakta. Audi RS 6 C7 ABT ise 705 HP güç üretmekte.

Araçların 0-200 değerleri incelendiğinde Audi RS 6 kronometresinde 11.3 saniye değerini görüyoruz. Tesla Model S Plaid ise 0'dan 200 kilometreye 9.62 saniyede çıkıyor ki aradakı 2 saniyeden az bir fark olması bizleri şaşırtıyor. Neredeyse 300 HP daha güçsüz olan Audi RS 6 ara hızlanmalar ile açığı bir nebze olsun kapatmayı başarıyor.

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Son olarak en merak edilen test 0-300 kilometrede ise işler gerçekten farklılaşıyor. Tesla Model S Plaid elektrikli oluşu, güç aktarma organlarındaki zaman ve güç kaybı yaşamaması sayesinde 0'dan 300 kilometre hıza 19 saniyede ulaşıyor. Audi RS 6 ise 0'dan 300 kilometre hıza 39.4 saniyede ulaşıyor.

Burada her ne kadar Audi RS 6 geriden gelmiş olarak gözükse de bir avantaja sahip. Tesla Model S Plaid uzun süre 300 kilometre hız ve üstü kullanımlara pek elverişli değil zira pillerin ısınması ciddi bir güvenlik sorununa işaret ediyor. Fakat Audi RS 6 yakıt deposundaki benzin bitene kadar size 300 kilometre ile ilerleme imkanı sunuyor. Tabi buna elverişli bir yol üzerindeyseniz.

Genel itibariyle bir sonuç çıkarmak istersek her iki otomobilinde birbiri üzerinde bir üstünlük kuramamış olmaları. Evet Tesla Model S Plaid daha güçlü bir otomobil fakat pil ve menzil konuları sebebiyle geriye düşmekte. Audi RS 6 ise bu tarz dezavantajlara sahip olmasa da tam gücünü lastiklere iletemiyor. Bu sebeple yarışın kimin kazandığına karar vermek zor. Bu sorunun cevabını siz okurlarımız yorumlar kısmında vereceksiniz…