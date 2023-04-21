Elektrikli MG Cyberster 2024'te yola çıkıyor

MG, eski klasik modellerinin ruhunu elektrikle buluşturan yeni roadster modeli Cyberster'ı Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

MG'nin seri üretimi için yeşil ışık yaktığı yeni modeli, güçlü elektrikli motoru, kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleri ve şık tasarımıyla markanın 100. Yılını kutlayacağı 2024'te Avrupa ile aynı anda ülkemizde de yollarda olacak.

İki koltuklu bir roadster olan Cyberster, MG markasının merakla beklenen spor otomobil üretimine dönüşünü gözler önüne seriyor. MG Cyberster, tamamen elektrikli güç aktarma sistemi, kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleri ve çağdaş kabini ile, köklü mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Cyberster'ın tasarımı; uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı MG markasının zengin mirasına ve çok beğenilen roadster geçmişine gönderme yapıyor. Ayrıca özgün kanat tipi kapılar ve "Kammback" arka tasarım gibi çarpıcı özelliklere de sahip.

MG'nin Londra'daki Marylebone Tasarım Stüdyosu'nun Gelişmiş Tasarım Direktörü Carl Gotham modelle ilgili olarak; "Amacımız, MG için cesur ve çekici yeni bir sayfa açan, yeni nesil spor otomobil sürücülerine hitap eden, tamamen yeni bir roadster ortaya çıkarmaktı. Cyberster modelini tasarlarken, markanın şanlı geçmişiyle uyumlu bir tasarıma odaklandık. Elbette elektrikli araçlara geçişle de tamamen uyumlu olması gerekiyordu. Böylece MG markasının köklü mirasını modern bir tasarım ve yenilikçi bir teknolojiyle geleceğe taşımış olacağız" dedi.

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