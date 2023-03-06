Elektrikli Leapmotor Nisan'da Türkiye'de

CARMEDYA.COM -Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, Skywell markasının ardından bir başka Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor ile anlaştı.

Mart 2023 itibarıyla Çinli Leapmotor'un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, yeni iş birliği kapsamında Leapmotor markasına ait modelleri çok yakında ülkemizde yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip birinci sınıf mühendis ve vizyon sahibi bir girişimci olan Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kuruldu. Kullanıcılarına en rafine mobilite deneyimini sunmayı misyon edinen Leapmotor, kuruluşundan günümüze elektrikli otomobilleri, elektronik ürünler olarak ele alıyor.

Leapmotor, Çin merkezli tek saf elektrikli araç şirketi olma iddiasıyla eksiksiz Ar-Ge yetenekleriyle araçlarındaki tüm temel sistemleri ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor. Çin merkezli dikey entegre yapılanmalı elektrikli araç üreticisi olan Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor. Şirket, 2022 yılında teslimatlarını bir önceki yıla oranla yüzde 154 artırarak toplam 111.168 araç teslimatına ulaştı.

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