Elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks iflas etti

Otomobil dünyasında elektrifikasyon trendi devam ederken, İsveç merkezli Volta Trucks şirketi dört yılın ardından iflasını açıkladı. Tedarikçi sorunları ve finansman eksikliği nedeniyle projeleri iptal edilen şirket, İsveç ve İngiltere'de yeniden yapılanma sürecine girecek.

Otomobil dünyası hızlı şekilde elektrifikasyona geçiş yapmaya çalışırken, bu pazardan pay almak isteyen yeni şirketler de bulunuyor. 2019 yılında İsveç de kurulan Volta Trucks ise dört yılın ardından iflas bayrağını çekmiş durumda. Elektrikli kamyon ve tır üretecek şirketin projeleri iptal edildi.

Volta Trucks dört yıl sonra kapatılıyor

Tedarikçi sorunlarıyla mücadele eden Volta Trucks, hem İsveç'te hem de Birleşik Krallık'taki ofislerini kapatarak iflas başvurusunda bulundu. Şirketten gelen açıklamada, tedarikçilerin karşılaştığı zorluklar iflası zorunlu hale getirdi.

ABD'li elektrikli otobüs üreticisi Proterra, Ağustos ayında iflas ettiğini açıklayarak Volta'nın parça tedariğinde büyük bir aksaklığa yol açtı. Volta'nın elektrikli kamyonları için akü üreticisi konusunda da bazı belirsizlik bulunuyordu.

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Tedarik zincirindeki sorunlar Volta'nın kamyon üretim hacmini düşürdü ve ek sermaye bulmasını zorlaştırdı. Şirket, yatırımcılardan yaklaşık 300 milyon euro toplamıştı, ancak seri üretime geçmek için daha fazla yatırıma ihtiyacı vardı.

Şehir içi teslimatları hedefleyen elektrikli kamyonlar geliştiren Volta Trucks, araçlarını Avusturya'daki bir fabrikada üretiyordu. Şirketin bugüne kadar 5 binden fazla kamyon siparişi aldığı söylenmiş olsa da, tedarik sıkıntıları seri üretimi yavaşlattı.

Volta Trucks yönetim kurulu, iflas başvurusunda bulunmanın zor bir karar olduğunu belirtti. Ancak üretim kaybı ve finansman bulunamaması sonucunda gerekli olduğu aktarıldı. İflas başvuruları şirketi koruyarak İsveç ve İngiltere'de yeniden yapılanmasına olanak sağlayacak.

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