Elektrikli BYD ATTO 3'ün Türkiye fiyatı açıklandı

Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), Eylül ayında gerçekleştirdiği marka lansmanın ardından Türkiye'deki ilk modeli olan BYD ATTO 3'ü yollara çıkardı.

BYD'nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1 milyon 590 bin TL'lik fiyatla satışa sunuldu. Bu model kendine has teknolojisine ek olarak üst düzey malzeme kalitesiyle de dikkat çekiyor.

BYD ATTO 3 yenilikçi ve sportif tasarımıyla Türkiye'de

BYD'nin tam elektrikli C SUV modeli, ilk bakışta farklı olduğunu gösteren bir tasarımla dikkat çekiyor. Global pazar için tasarlanan BYD ATTO 3, ünlü Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Egger'in imzasını taşıyor. Ön ve arkada karakteristik bir tasarıma sahip olan BYD ATTO 3, markanın "Ejderha Yüzü" olarak adlandırdığı tasarım dilini kullanıyor. Kendine özgü akıcı çizgileriyle bir ejderhanın yüzüne atıfta bulunan BYD ATTO 3, her açıdan farklı olmayı başarıyor. Arka tasarımda ise otomobilin genişliği boyunca uzanan stop lambaları, daha fazla şıklık ve görünürlük katıyor.

İleri teknolojiye sahip kabin

BYD ATTO 3, dış tasarımı kadar iç tasarımıyla da farklı çizgilere sahip. Teknolojik ve detaylara sahip geniş iç hacmi ile dikkat çeken BYD ATTO 3'ün kabini spor ve müzik temalarından ilham alınarak tasarlanmış. Kabini çevreleyen, ön ve arka kapıya uzanan beyaz hatlar, otomobilin iç tasarımına daha kaslı bir görünüm katıyor. Havalandırma ızgaraları, ağırlık plakalarına benzetilirken farklı kapı açma kolları da spor aletlerine gönderme yapıyor. Orta konsolda ise koşu bandından esinlenilen bir tasarım öne çıkıyor ve vites kolu ise kettlebell şekline sahip. Ön ve arka kapı içlerinde yer alan kırmızı detaylar, gitar telleriyle özdeşleşiyor. Tam elektrikli BYD ATTO 3 yüksek malzeme kalitesi, elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı ve şık direksiyonuyla dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Buna ek olarak BYD ATTO 3'te yer alan spor vegan deri ön koltuklar şıklık ve rahatlık sunuyor.

Direksiyon önünde yer alan ve direksiyon kolonuna entegre 5 inç'lik dijital gösterge paneli yer alıyor. Sürüş deneyiminin merkezinde yer alan elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı, isteğe göre dikey ya da yatay olarak kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay dahil olmak üzere bağlantı özellikleriyle birlikte sezgisel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Araç özelliklerinin dokunmatik ekran ve fiziksel düğmelerin kombinasyonuyla birlikte yönetilebilmesi, her yol şartında pratik ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

Yüksek performanslı ve verimli güç ünitesi

Sportif tasarımıyla dikkat çeken BYD ATTO 3, performansıyla ve yüksek verimliliğiyle kullanıcılarını etkiliyor. Sadece 0.29 Cd rüzgar direnci katsayısıyla aerodinamik bir model olarak öne çıkan BYD ATTO 3, bu tasarımı yenilikçi güç ünitesi ve öncü Blade Batarya teknolojisiyle birleştiriyor. 60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 km menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor. Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduyla kullanabilen BYD ATTO 3, kullanıcıların her yol koşulunda ve ortam konforlu bir sürüş elde etmesini sağlıyor.

Eşarj ile iş birliği

BYD ATTO 3 modeliyle birlikte ilk 1500 müşterisine bir ayrıcalık da sunacak. Yapılan iş birliği ile BYD sahipleri 31 Ocak 2024 tarihine kadar Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimden faydalanacaklar. Bu tarihten sonra da BYD müşterileri özel indirim fırsatlarından yararlanmaya devam edecekler. Ayrıca tüm BYD bayilerinde Eşarj'ın AC ve DC şarj istasyonları tesis edilecek.

Green NCAP'ten 5 yıldız

BYD ATTO 3 sahip olduğu teknolojiler ve özellikler sayesinde araçların verimliliğini değerlendiren Green NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi. Temiz hava, enerji ve sera gazı değerlendirmelerinden yüksek değerler elde ederek verimliliğini kanıtladı.

BYD ATTO 3 kullanıcıları aynı zamanda araç enerji paylaşım teknolojisi VtoL sayesinde aracın elektrik gücünü, maksimum 3.3 kW olacak şekilde elektronik ve elektrikli aletleri çalıştırmak için kullanabiliyorlar. Bu sayede elektrikli scooter'lardan kahve makinelerinde kadar birçok aleti çalıştırabilen BYD ATTO 3, outdoor aktivitelere ve kamp yaşamına da kusursuz uyum sağlıyor. BYD ATTO 3'te sunulan standart şarj kablosuyla kullanıcılar elektrikli aletlere sorunsuz bir şekilde güç verebiliyor.

BYD ATTO 3, 4445 mm uzunluğa, 2050 mm genişliğe, 1615 mm yüksekliğe ve 2720 mm aks aralığına sahip BYD ATTO 3, bu sayede 5 kişi için de önde ve arkada geniş bir yaşam alanı sunuyor. BYD ATTO 3'ün 440 litrelik bagaj hacmi koltuklar katlandığında 1338 litreye çıkıyor.

Donanım

BYD ATTO 3, Türkiye'de en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle sunuluyor. Zengin standart donanımlarıyla dikkat çeken BYD ATTO 3, elektrikli açılabilir panoramik sunroof, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, sürdürülebilir vegan deri direksiyon ve koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, sesli komut sistemi ve akıllı telefon kablosuz şarj özelliklerini standart olarak sunuyor.

Modelde geleneksel anahtarın yerini alan NFC Kart da, standart olarak sunuluyor. Kart sayesinde aracın sol dikiz aynasında yer alan NFC alanıyla aracı açmak ve kapatmak çok kolaylaşıyor.

Araçta yer alan Panoramik Görüş Kamerası, 360 derece olarak otomobilin etrafını gösteriyor ve dar alanlarda güvenli ve kolay manevra yapılmasını sağlıyor. Aracın altının da park anında kamera ile görülmesi, park etmeyi ve sürüşü kolaylaştırıyor.

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Blade Batarya ve e-Platform 3.0

Güvenlik, verimlilik ve yüksek performans için geliştirilen BYD ATTO 3, bunu en üst seviyeye çıkarmak adına BYD'nin yeni nesil e-Platform 3.0 teknolojisiyle geliştirilen ilk SUV modeli oldu. e-Platform 3.0, daha geniş bir kabin alanı elde edilmesini sağlarken tüm elektrikli kontrol ünitelerini ve yönetim sistemlerini birbirine bağlayan dünyanın ilk seri üretim yüksek entegrasyonlu 8'i 1 arada elektrikli güç aktarma ünitesi kusursuz bir sistem verimliliği sağlıyor. e-Platform 3.0'ın kalbinde yer alan diğer temel özellik ise, BYD'nin kobalt ve nikel içermeyen Blade Bataryası ve standart olarak araçta yer alan ısı pompası oldu.

Blade Batarya teknolojisi, BYD'nin batarya endüstrisindeki 30 yıla yakın süredir sahip olduğu deneyimi temsil ediyor. İnovasyon, bilgi birikimi ve uzmanlığın bir sonucu olarak ortaya çıkan Blade Batarya teknolojisi, her koşulda yüksek performans göstermesine ek olarak, kapsamlı güvenlik testlerinden başarıyla geçmesi, uzun menzil sunması ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. BYD'nin bataryaları, sahip olduğu yenilikçi özelliklerle birlikte 5000 defa şarj-deşarj olmasının ardından dahi yüksek verimliliğini ve performansını devam ettiriyor. Ayrıca Blade Batarya teknolojisine sahip BYD ATTO 3'ün yüzde 100 kapasiteye kadar şarj edilmesi, farklı yapısı sayesinde geleneksel lityum iyon bataryalardaki gibi bataryanın ömrüne etki etmiyor. BYD ATTO 3 ısı pompası ise, tüm mevsimlerde bataryadan yüksek menzil elde edilmesine yardımcı oluyor.

Yüksek seviyede standart donanım

BYD ATTO 3, markanın daha güvenli sürüş için sürekli gelişime imza atmasıyla kapsamlı bir standart güvenlik ve sürücü destek ekipmanı paketiyle sunuluyor. Euro NCAP Güvenlik Testlerinde en yüksek derece olan 5 yıldıza sahip BYD ATTO 3, birçok güvenlik ekipmanıyla donatıldı. Orta ön hava yastığı dahil olmak üzere 7 adet hava yastığına sahip BYD ATTO 3, Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Otomatik Acil Durum Frenleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Özelliği, Akıllı Hız Sınırı Kontrolü gibi birçok sistemi bir arada sunuyor.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: BYD Türkiye

Mekan: Çeşme – İzmir

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