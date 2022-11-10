Elektrik yardımı ne zaman yatacak Ekim 2022?

Çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 arası elektrik desteği verileceği açıklandı .Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından elektrik desteğinin detayları açıklandı. Vatandaşlar arasında paketin içeriği ve kimleri kapsadığı ,elektrik desteğinin ne zaman yatacağı? Vatandaşlar araştırmaya başlandı. Peki, elektrik desteği yardımı nakit alınır mı, ne zaman yatacak, başvurusu nasıl yapılır? Elektrik desteği yardımı kaç ay sürecek? İşte tüm merak edilenler …

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı ile alakalı binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. E-Devlet aracılığıyla başvurularını tamamlamış adayların destek yardımlarının kasım ayında hesaplarına yatacağı belirtildi. Peki Elektrik desteği kaç ay sürecek? 2022 Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Elektrik tüketim desteği ne kadar? Detaylar haberimizde...

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NAKİT ALINIR MI?

Elektrik desteği nakit olarak alınmaz. Çünkü ödenecek tutar faturaya göre hesap edildiği için nakit olarak alınamamaktadır.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK),

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY),

Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ),

Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY),

Çoklu Doğum Yardım Programı,

Kronik Hastalık Yardım Programı,

Engelli Aylıkları,

Yaşlı Aylığı,

Engelli Yakını Aylığı, alanhaneler faydalanabilmektedir.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak kişiler kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi gerekir. Kişinin aylık almaya devam edebilmesi için hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapılır ve daha sonra ödemeler hazırlanmaktadır. E-devlet üzerinden de ön başvurusu yapılabilir.

ELEKTRİK DESTEĞİ KAÇ AY SÜRECEK?

Doğalgaz, çocuk desteğinin yanı sıra elektrik destek ödemesi de ihyitaç sahiplerine ödenecek. Elektrik desteği 12 ay boyunca 450 - 600 TL arasında verilecek.

AİLE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık geril aralığı (TL)

1.450 TL ve altı: 600 TL alacak.

2.450 TL üzeri ¦ 911,15 TL ve altı: 550 TL alacak.

3.911,15 TL üzeri ¦ 1372,30 TL ve altı: 500 TL alacak.

4.1372,30 TL üzeri ¦ 1833,45 TL'den az: 450 TL alacak.

ELEKTİRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.