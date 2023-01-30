Elektrik, doğal gaza indirim var mı ve doğal gaz ne kadar olacağı konusuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi. Elektrik ve doğal gaza indirim var mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı. Peki, Elektrik ve doğal gaza indirim var mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elektrik ve doğal gaza indirim var mı merak ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıklamalarda bulundu. Elektrik ve doğal gaza indirim var mı gündeme geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı! Detaylar haberimizdedir…

DOĞAL GAZA İNDİRİM VAR MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Fiyatlardaki düşüş seyrederse elektrik ve doğal gaza mart ayı içerisinde bir indirim olabilir" dedi.

Karadeniz gazının şu anki yaklaşık rezerviyle Türkiye'nin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacağını, yeni keşiflerle birlikte sürenin daha da uzayacağını söyleyen Bakan Dönmez, "Karadeniz'de deniz tabanına yerleştirilecek toplam 42 ünitenin 33'ünü deniz tabanına indirdik. Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisimizin inşaatını da yüzde 90'ını tamamladık. Tesisin devreye alınması için gerekli fonksiyon testlerine de aşama aşama başlıyoruz.

İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Fiyatlardaki düşüş seyrederse elektrik ve doğal gazda mart ayı içerisinde bir indirim olabilir. Üçüncü FSRU gemimiz de gelecek. İnşallah bir hafta içinde ülkemizde olacak" diye konuştu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"İnsanoğlu kimi zaman geçmişini muhasebe eder. Doğrularını, yanlışlarını masaya yatırır. Kimi zaman pişmanlıklar, kimi zaman da "iyi ki yapmışım" dediği zamanlar olur. Aslına bakarsanız devletlerin, milletlerin kaderleri de bundan çok farklı değil. Sistemler, düzenler, devletler hiçbir zaman doğru bir hat üzerinde ilerlemiyor. İnişler, çıkışlar, krizler, zirveler sürekli bir değişim halindeyiz. Böylesi bir hercümerçte bizleri güvenli limana ulaştıracak iki şey var. Bir, size gideceğiniz yolu gösterecek bir yol haritanız. İki, sizin önünüzü açacak, sizi yeni ufuklara taşıyacak bir liderin varlığı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ LİMANA TAŞIYACAK YOL HARİTAMIZ BELLİ"

Hamdolsun, Türkiye bugün ikisine de sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi kararlılığı ve vizyonu ile Türkiye'nin kangren olan pek çok meselesi çözüme kavuştu. Türkiye, hızlı karar alabilen, dinamik ve kendini sürekli güncelleyebilen bir yapıya kavuştu. Türkiye'yi güvenli limana taşıyacak yol haritamız da belli: Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, geleceğin Türkiye'sinin vizyon belgesidir. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin kızılelmasıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize miras bırakacağımız müreffeh Türkiye'nin ayak sesleridir. Geçmişimize kilit vuranlara, ipotek altına alanlara inat, geleceğimizin, gelecek yüzyılımızın başarı anahtarıdır.