Elektrik TM bakımı nedir? Kapsamlı TM bakımı ne demek?

Elektrik TM bakımı ve kapsamlı TM bakımı hakkında bilgi edinmek için bu yazıyı okuyabilirsiniz. Elektrik kesintilerinde sebep olarak gösterilen TM bakımı ne demek merak ediliyor. Peki, TM bakımı nedir? Kapsamlı TM bakımı ne demek?

TM bakımı nedir? Elektrik TM bakımı ve kapsamlı TM bakımı hakkında bilgi edinmek için bu yazıyı okuyabilirsiniz. Elektrik kesintilerinde sebep olarak gösterilen TM bakımı ne demek merak ediliyor. Peki, TM bakımı nedir? Kapsamlı TM bakımı ne demek? Detaylar...

TM BAKIMI NEDİR?

TM, Trafo Merkezleri'nin kısaltmasıdır. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılan trafo merkezi bakımları TM bakım olarak ifade edilir.

TM bakımı, elektrik sistemlerinin düzgün ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için yapılır. Kapsamlı TM bakımı ise, sistemlerin daha geniş bir bakımını ve kontrolünü içerir.