Elektrik tellerindeki top ne işe yarar? Elektrik tellerinde neden top var? - Haberler

Elektrik tellerindeki top ne işe yarar? Sokakta giderken sıkça gördüğümüz ancak çoğumuzun anlamlandıramadığı elektrik tellerindeki top şeklindeki cisim hakkında vatandaşlar Elektrik tellerindeki top ne işe yarar? Elektrik tellerinde neden top var? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ELEKTRİK TELLERİNDEKİ TOP NE İŞE YARAR?

Genellikle yüksek gerilim hatlarının elektrik tellerinde belirli aralıklarla bulunan kırmızı beyaz topların adı Uçak İkaz Küresi'dir. Bu kırmızı beyaz toplar, helikopterlerin ve uçakların yüksek gerilim hatlarını fark etmesini sağlıyor. Bilhassa artan helikopter sayısı sebebiyle uçuş güvenliği için bu topların elektrik tellerine takılması kararlaştırılmış ve zorunlu kılınmıştır.

Özellikle sisli ve kapalı havalarda görülmesi zor olan yüksek gerilim hatları, bu kırmızı beyaz toplar sayesinde çok daha kolay fark edilmektedir.

İKAZ KÜRESİ NEDİR?

Elektrik telleri arasına dizilmiş bu küreler ikaz küresi olarak adlandırılmaktadır. Elektik telleri üzerine, alçaktan uçan uçak ve helikopterleri engellere karşı uyarmak amacıyla yerleştirilmektedirler. Bununla birlikte, ikaz kürelerinin gün ışığındaki kullanımı yüksek iletim hattı ve nehir geçen iletim hattı kablolarını işaretlemektir.

Genelde havaalanlarına yakın yerlere ve üzerinden kablo çekilen nehir, göl, fiyord, vadi, yol, demiryolu, inşaat alanı ve boru hatlarında kullanılmaktadırlar. Diğer kullanım mekanları ise şu şekilde sıralanabilir: askeri üslerin, polis istasyonlarının, helikopter rotalarının ve diğer alçak uçuş bölgelerinin yakınları. İkaz küreleri en üstteki iletkenin, Kablo koruyucunun üstüne veya en üstteki Yüksek Gerilim kulelerinin üzerine takılmaktadır.

İKAZ KÜRELERİ NASIL KURULUR?

İkaz küreleri, yukarıdan geçen kuleye ait yıldırımdan koruma toprağının asma halatına monte edilmektedir. İki küre arasındaki yabancı menşeili bir firma tarafından önerilen mesafe aşağıdaki gibidir:

Kürelerin çapı 600 mm ise, aralarındaki uzaklık 30 m'den fazla olmamalıdır.

Kürelerin çapı 800 mm ise, aralarındaki uzaklık 35 m'den fazla olmamalıdır.

Kürelerin çapı 1300 mm ise, aralarındaki uzaklık 40 m'den fazla olmamalıdır.

Kurulum sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurlardan biri kürelerin ağırlığının, en yüksekte yer alan işaretli hatın ağırlığında daha az olmasıdır. İkincisi ise hat çapının klemp tarafından ayarlanan aralığı geçmemesi şartıdır.

İKAZ KÜRELERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İkaz kürelerinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Küre çapı genellikle 600 mm'dir.

İkaz küreleri UV ve ozona dayanıklı üç renk (kırmızı, turuncu, beyaz) şeklinde uygulanabilmektedir.

Mevsim değişikliklerinde ikaz kürelerinin görülebilirliği sürdürmek amaçlı renklerini değiştirmek gerekebilmektedir.

Çeneler alüminyumdan yapılmıştır ve yivli kanallar içermektedir. Bu da kaymayı imkansız hale getirmektedir.

İkaz küreleri izole edilmiş hatta herhangi bir ayarlama yapmadan, herhangi bir gerilimdeki iletim ve dağıtım hatlarında kullanılabilmektedir.

Polietilenden yapılmaktadır.

Alüminyum bazlı iletkenler ve OPGW Kablo koruyucuları için, ikaz kürelerinin kalkan çubukların üzerine kurulması önerilmektedir.

Küredeki drenaj delikleri yağmurun küre içinde birikimini önlemektedir.

Akıllıca bir istifleme ile taşıma ve depolama maliyetleri azaltılabilmektedir.

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